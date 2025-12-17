Army Agniveer Result : सेना भर्ती कार्यालय ने बताया, कब तक आएगा आर्मी अग्निवीर रिजल्ट
Army Agniveer Result: सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि 19 या 20 दिसंबर को परिणाम आ सकता है। परिणाम सेना की वेबसाइट पर जारी होगा।
अग्निवीर भर्ती रैली के तहत वाराणसी के मेडिकल परीक्षण में फेल हुए करीब साढ़े तीन हजार अभ्यर्थियों को रीव्यू के लिए प्रयागराज स्थित मेडिकल हॉस्पिटल भेजा गया था। तय समय बीतने के बाद भी करीब डेढ़ सौ अभ्यर्थी आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं। ऐसे में इनका फेल होना तय है। अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर तक आयोजित रैली में मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी के 16,285 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।
इसमें 13,201 अभ्यर्थियों ने रैली में हिस्सा लिया था। इनमें 9,505 उम्मीदवार दौड़ तथा शारीरिक परीक्षा में सफल हुए थे। स्थानीय मेडिकल परीक्षण में करीब साढ़े तीन हजार अभ्यर्थियों की स्थिति संदिग्ध थी। प्रयागराज स्थित आर्मी हॉस्पिटल जाकर मेडिकल रीव्यू कराने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था। तय समय के बाद अब तक करीब डेढ़ सौ अभ्यर्थी नहीं पहुंचे।
19 या 20 दिसंबर को आ सकता है परिणाम
सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि 19 या 20 दिसंबर को परिणाम आ सकता है। परिणाम सेना की वेबसाइट पर जारी होगा।
आखिरी सप्ताह में पैरा स्पेशल फोर्स के लिए आएंगे सैन्य अफसर
परिणाम जारी होने के बाद आगरा से सैन्य अफसरों का विशेष दल आएगा। मेरिट लिस्ट से पांच से छह सौ अग्निवीरों को अलग से बुलाकर पैरा स्पेशल फोर्स के लिए मौका दिया जाएगा। फुलवरिया फोर लेन पर 5 किमी की रेस के अलावा अन्य शारीरिक परीक्षाओं में पास होने वाले अग्निवीरइस विशेष फोर्स के लिए चयनित होंगे।