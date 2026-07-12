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Army Agniveer Result 2026: इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट का इंतजार, यहां मिलेगा Link

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Indian Army Agniveer Result 2026: इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही joinindianarmy.nic.in पर जारी होगा। लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

Army Agniveer Result 2026: इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट का इंतजार, यहां मिलेगा Link

army agniveer result 2026: भारतीय सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करने का जज्बा रखने वाले लाखों नौजवानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और धड़कनें बढ़ा देने वाली अपडेट है। इंडियन आर्मी (Indian Army) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (CEE 2026) के नतीजे घोषित करने जा रही है। देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 1 जून से 16 जून 2026 के बीच आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) में शामिल हुए अभ्यर्थी अब बेसब्री से अपनी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त लाइव की जा सकती है।

क्षेत्रवार (ARO-wise) जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट

इस परीक्षा के नतीजे किसी व्यक्तिगत स्कोरकार्ड के रूप में नहीं, बल्कि पूरी तरह से क्षेत्रवार यानी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस और अलग-अलग ट्रेड के अनुसार डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से इन पदों के लिए परिणाम घोषित होंगे:

अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD)

अग्निवीर टेक्निकल

अग्निवीर क्लर्क / स्टोर कीपर टेक्निकल

अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं व 10वीं पास)

महिला सैन्य पुलिस

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ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) वार अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए विशेष 'Agniveer' टैब पर जाएं।

स्टेप 3: ड्रॉपडाउन मेनू से 'Final Result' के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अपने संबंधित एआरओ (ARO) और ट्रेड प्रोफाइल की विशिष्ट पीडीएफ डाउनलोड करें।

स्टेप 5: डाउनलोड की गई पीडीएफ में Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें।

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अब फिजिकल टेस्ट की बारी: रेस में मिलेंगे अतिरिक्त अवसर और 4 कैटेगरियां

लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को अब भर्ती के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी फारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस बार सेना ने शारीरिक परीक्षा के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि तकनीकी और क्लेरिकल पदों के लिए भी योग्य उम्मीदवार बाहर न हों:

1.6 किलोमीटर की दौड़: दौड़ को चार ग्रुप (कैटेगरी) में बांटा गया है। अब अभ्यर्थियों को दौड़ पूरी करने के लिए 30 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा, यानी कुल 6 मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले भी क्वालीफाई माने जाएंगे।

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अंकों का गणित: जो उम्मीदवार 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी करेंगे उन्हें ग्रुप-1 के तहत पूरे 60 अंक मिलेंगे। वहीं, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड वालों को 48 अंक, 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट वालों को 36 अंक और 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड में दौड़ने वालों को 24 अंक दिए जाएंगे।

इसके अलावा, 10 पुल-अप्स लगाने पर 40 अंक मिलेंगे, जबकि 9 फीट की लंबी कूद और जिग-जैग बैलेंस टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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