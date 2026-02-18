Hindustan Hindi News
Army Agniveer Bharti : जन्मतिथि बदल पहले अग्निवीर लिखित परीक्षा पास की और फिर फिजिकल, DV में पकड़ी चालाकी

Feb 18, 2026 12:06 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
बिहार में मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती के दौरान सेना ने मोतिहारी के रामगढ़वा के लक्ष्मीपुर निवासी जय नारायण कुमार को जन्मतिथि में हेराफेरी कर बहाली में शामिल होने पर पकड़ा।

बिहार में मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती के दौरान सेना ने मोतिहारी के रामगढ़वा के लक्ष्मीपुर निवासी जय नारायण कुमार को जन्मतिथि में हेराफेरी कर बहाली में शामिल होने पर पकड़ा। पूछताछ के बाद उसे काजी मोहम्मदपुर थाने को सौंप दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद युवक को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया है। इसकी पुष्टि काजी मोहम्मदपुर थाना के थानेदार सह इंस्पेक्टर नवलेश कुमार ने की है। जय नारायण कुमार ने अग्निवीर बहाली के लिए अपनी जन्मतिथि में हेराफेर कर नया आधार और पैन कार्ड बनवा लिया था। इसके आधार पर वह लिखित परीक्षा, फिर मंगलवार को शारीरिक दक्षता की जांच में सफल हो गया। बाद में शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच के दौरान उसकी चालाकी पकड़ में आ गयी। पता चला कि वह 2024 की अग्निवीर बहाली में शामिल हो चुका है। उस वक्त उसकी जन्मतिथि 1999 थी, जबकि इस बार जन्मतिथि 2004 मिली है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने नया आधार और पैन कार्ड बनवा बहाली के लिए आवेदन किया।

बताया जाता है कि सेना की ओर से काजी मोहम्मदपुर थाने को इस संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया गया, जिससे युवक बॉन्ड पर छोड़ा गया।

शारीरिक दक्षता में मोतिहारी के युवाओं ने दिखाया दम

अग्निवीर बहाली प्रक्रिया चक्कर मैदान में मंगलवार से शुरू हो गई। पहले दिन पूर्वी चंपारण के युवाओं ने 16 सौ मीटर की दौड़ में दमखम दिखाया। कई श्रेणियों में चयनित होने के बाद अभ्यर्थी पीएफटी, एमएमटी और जिगजैग की प्रक्रिया से गुजरे। शारीरिक दक्षता जांच में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच देर शाम तक जारी रही। इसमें सफल अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच बुधवार से शुरू होगा। सोमवार देर रात दो बजे से ही अभ्यर्थियों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन (दसवां) और ट्रेड्समैन (आठवां) श्रेणी के लिए चक्कर मैदान में प्रवेश दिया गया। एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक जांच के बाद 250 सौ युवाओं का ग्रुप तैयार कर 400 मीटर के रनिंग ट्रैक पर चार फेरा लगवाया गया। इस दौरान कई अभ्यर्थी पहले ही फेरे में दौड़ के दौरान गिरकर रेस से बाहर हो गए। बुधवार को समस्तीपुर और दरभंगा के अभ्यर्थियों की बारी है। बहाली के दौरान बिहार झारखंड भर्ती बोर्ड के डीडीजी ब्रिगेडियर केके कामत भी मौजूद रहे।

