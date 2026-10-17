किताब या आईपैड... कौस सा सही? 4 साल के अर्जुन ने खोल दी बच्चों की पढ़ाई की असली कहानी
चार साल के अर्जुन प्रजापति का आईक्यू 141 है और वह आईपैड नहीं किताबों से सीखता है। जानिए किताब और स्क्रीन की पढ़ाई में कौन बच्चों के लिए बेहतर है।
आज हर घर में एक ही नजारा दिखता है। बच्चा रोया तो हाथ में मोबाइल थमा दिया। खाना नहीं खा रहा तो सामने आईपैड रख दिया। मगर कनाडा में रहने वाला चार साल का एक बच्चा इस आदत को आईना दिखा रहा है। नाम है अर्जुन प्रजापति। उम्र में छोटा है पर किताबों से रिश्ता इतना गहरा कि तकिए के नीचे भी किताब रखकर सोता है। अर्जुन का परिवार मूल रूप से वडोदरा के गुजराती समाज से है। माता-पिता अब कनाडा में बसे हैं। परिवार के मुताबिक अर्जुन ने महज 18 महीने की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। शुरुआत तस्वीरों वाली किताबों से हुई। हर चित्र के साथ एक अक्षर लिखा होता था। मां महिथा प्रजापति ने उसे ध्वनियां और गिनती सिखाई। हर सवाल का जवाब धीरज से दिया। आज हाल यह है कि अर्जुन अब तक 3000 से ज्यादा किताबें खंगाल चुका है। लाइब्रेरी जाता है तो एक बार में नौ-दस किताबें पढ़ जाता है। टेबल पर किसी की छूटी हुई किताब दिख जाए तो उसे भी उठा लेता है।
आईक्यू ने चौंकाया
लगभग चार साल की उम्र में अर्जुन का स्टैनफोर्ड-बिनेट टेस्ट हुआ। परिवार के साझा नतीजों के मुताबिक उसका कुल आईक्यू 141 निकला। यानी 99.7वां परसेंटाइल। नॉन-वर्बल आईक्यू 149 रहा। वर्किंग मेमोरी में स्कोर 146 आया। इसी के बाद उसे मेंसा और इंटरटेल जैसी हाई आईक्यू संस्थाओं की सदस्यता मिली।
क्या असली राज किताब है
अब सवाल यह उठता है कि क्या इस कामयाबी के पीछे किताबों की आदत है। इसका पक्का जवाब कोई नहीं दे सकता। हर बच्चा अलग होता है। लेकिन अर्जुन के माता-पिता का तरीका सोचने लायक है। उसे कहानियों से ज्यादा विज्ञान की किताबें पसंद हैं। इंसानी शरीर, गणित, तारे और पुरानी सभ्यताएं उसके पसंदीदा विषय हैं। गूगल या यूट्यूब उसकी पहली पसंद नहीं हैं। कुछ नया जानना हो तो वह सीधे किताब खोलता है। मां का कहना है कि छुट्टी के दिन भी वे स्क्रीन थमाने के बजाय उसे ऊबने देती हैं। उनका मानना है कि बोरियत ही बच्चे को अपनी दिलचस्पी खोजने की तरफ ले जाती है।
घर का माहौल सबसे बड़ा शिक्षक
अर्जुन ने अपनी मां को हमेशा कागज की किताब पढ़ते देखा। टैबलेट पर नहीं। कोई नया शब्द आता तो मां डिक्शनरी उठाकर उसके साथ अर्थ ढूंढती थीं। बच्चे ने यही सीखा कि जवाब ढूंढने के लिए किताब खोलनी पड़ती है। माता-पिता का एक नियम और भी है। वे बच्चे के किसी सवाल को टालते नहीं। जवाब न आए तो कहते हैं कि यह बहुत अच्छा सवाल है। चलो साथ मिलकर पता करते हैं। कई बार इन सवालों से माता-पिता भी कुछ नया सीख जाते हैं। इसी पढ़ाई का नतीजा है कि अर्जुन अपने पिता से कह देता है कि पापा आपके एक्स-वाई क्रोमोसोम हैं और मम्मी के एक्स-एक्स। इंसानी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं यह भी उसे मुंहजबानी याद है।
तो फायदा किसमें ज्यादा है
यहां ईमानदारी से कहें तो आईपैड कोई दुश्मन नहीं है। सही ऐप और सही वक्त पर वह भी काम की चीज बन सकता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब स्क्रीन पढ़ाई का साधन नहीं रहकर बहलाने का जरिया बन जाए। तब बच्चा देखता ज्यादा है और सोचता कम है। किताब बच्चे को रुकना सिखाती है। पन्ना पलटते हुए सोचने का वक्त मिलता है। कल्पना को पंख लगते हैं। ध्यान भी एक जगह टिकता है। स्क्रीन पर हर पल कुछ नया चमकता रहता है। इसलिए ध्यान बार-बार भटकता है। अर्जुन की कहानी का सबक सीधा है। जादू किसी चीज में नहीं है। जादू उस माहौल में है जहां माता-पिता खुद पढ़ते हैं और सवालों का स्वागत करते हैं। किताब हो या आईपैड बच्चे का साथ देने वाला बड़ा हाथ सबसे जरूरी है। अब अर्जुन को 28 अक्टूबर को कनाडा की विधानसभा में बुलाया गया है। वहां उसकी जिज्ञासा और काबिलियत को सम्मान मिलेगा। शायद वहां भी वह कोई किताब लेकर ही पहुंचे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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