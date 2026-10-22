कभी पिता ने 17 की उम्र में रिक्शा चलाकर पाला था पेट, आज बेटी संवार रही 7600 से ज्यादा बच्चों का भविष्य
रिक्शा चालक की बेटी अर्चना जायसवाल ने बीएचयू से पढ़ाई के बाद यूपी के गांवों में शिक्षा साथी स्टार्टअप शुरू किया जो 100 रुपये में हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है।
जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो कई बार अच्छे-अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तकलीफों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्चना जायसवाल की कहानी कुछ ऐसी ही है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों की जिद करते हैं उस दौर में अर्चना ने अपने परिवार को मुफलिसी से लड़ते देखा। उनके पिता ने कभी घर चलाने के लिए सड़कों पर रिक्शा खींचा था और आज उन्हीं की बेटी यूपी के छह जिलों में तालीम की ऐसी अलख जगा रही है जिससे हजारों घरों का अंधेरा दूर हो रहा है। अर्चना अपने 'शिक्षा साथी' नाम के स्टार्टअप के जरिए न सिर्फ गांव के साढ़े सात हजार से ज्यादा बच्चों को बेहद मामूली फीस में अच्छी कोचिंग दे रही हैं बल्कि सैकड़ों ग्रामीण लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा भी कर रही हैं। आखिर एक रिक्शा चालक की बेटी ने गांव-गांव तक शिक्षा की यह क्रांति कैसे पहुंचाई, यह सफर वाकई प्रेरणा से भरा है।
द बेटर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्चना की इस मुहिम की जड़ें उनके पिता जगदीश राम के संघर्ष से जुड़ी हैं। गाजीपुर के रहने वाले जगदीश राम के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। घर की माली हालत बेहद खस्ता थी और सिर पर बहनों की शादी से लेकर रोज़ी-रोटी तक की ज़िम्मेदारी आ गई। कोई और रास्ता न देख, जगदीश राम ने महज़ 17 साल की कच्ची उम्र में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उनके भीतर पढ़ने की एक गहरी ललक थी। दिन भर सड़कों पर पसीना बहाकर रिक्शा चलाने के बाद भी उन्होंने किताबों से नाता नहीं तोड़ा और अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उनकी इस मेहनत को एक साथी रिक्शा चालक ने देखा और उन्हें रेलवे में नौकरी के लिए फॉर्म भरने की सलाह दी। किस्मत ने करवट ली और जगदीश राम को भारतीय रेलवे में नौकरी मिल गई।
शहर में बसाया आशियाना पर किस्मत को कुछ और था मंजूर
रेलवे की नौकरी ने परिवार को वाराणसी पहुंचा दिया। जगदीश राम चाहते थे कि जिस गरीबी और लाचारी की भट्टी में वो खुद तपे हैं, उसकी आंच उनके बच्चों तक न पहुंचे। शहर के खर्च पूरे करने और बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए वो ड्यूटी के बाद खाली वक्त में साइन बोर्ड पेंट करते, लोगों के पोर्ट्रेट बनाते और टी-शर्ट्स पर नाम-नंबर लिखने का काम भी करते थे। सब कुछ धीरे-धीरे पटरी पर आ ही रहा था कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अर्चना जब काफी छोटी थीं, तभी उनके पिता का साया सिर से उठ गया। पांच बहनों और एक भाई वाले इस परिवार के सामने फिर से वही पुराना आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। मां की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो पिता की जगह नौकरी कर पातीं। आलम यह हो गया कि रेलवे क्वार्टर में रहते हुए भी दो वक्त के राशन और स्कूल की फीस के लाले पड़ गए।
BHU से पूरी की पढ़ाई
जब लगा कि पैसों की तंगी के चलते पिता का देखा हुआ सपना टूट जाएगा, तब अर्चना की बड़ी बहन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही कमाना शुरू किया ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई न छूटे। परिवार के इसी साथ और आपसी हौसले के दम पर अर्चना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अर्चना खुद प्रोफेसर बनना चाहती थीं, लेकिन सही वक्त पर सही गाइडेंस और संसाधनों की कमी की वजह से उनका यह ख्वाब अधूरा रह गया। बस यहीं से उन्हें यह बात समझ में आ गई कि सिर्फ पढ़ने की इच्छा होना काफी नहीं है, सही मौके और मार्गदर्शन का मिलना भी उतना ही जरूरी है।
एक सवाल ने दिखा दी गांव की हकीकत
पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अर्चना गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां गईं, तो उन्होंने वहां के बच्चों से उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर कुछ आसान से सवाल पूछे। वह यह देखकर दंग रह गईं कि सातवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। बच्चे रोज़ स्कूल तो जा रहे थे, लेकिन असल में सीख कुछ नहीं रहे थे। अर्चना ने जब इस दिक्कत की तह में जाने की कोशिश की, तो उन्हें ग्रामीण इलाकों की दो बड़ी समस्याएं साफ नज़र आईं। पहली यह कि गांव में अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं थे और हर मां-बाप अपने बच्चों को शहर नहीं भेज सकते थे। दूसरी तरफ, गांव में कई पढ़ी-लिखी लड़कियां और महिलाएं ऐसी थीं जो बाहर जाने की पाबंदी या मौकों की कमी की वजह से घर बैठने को मजबूर थीं।
महज 100 रुपये की फीस से बदली तस्वीर
इन दोनों परेशानियों का हल निकालने के लिए अर्चना ने साल 2022 में 'योर कोचिंग' नाम से एक छोटी सी शुरुआत की, जिसे 2023 में 'शिक्षा साथी' के तौर पर रजिस्टर कराया गया। उनका फंडा बिल्कुल साफ था कि अगर बच्चे शहर नहीं जा सकते, तो अच्छी पढ़ाई को ही गांव की चौपाल तक लाया जाए। आज यूपी के छह जिलों के गांवों में 'शिक्षा साथी' के छोटे-छोटे लर्निंग सेंटर चल रहे हैं, जहां पहली से लेकर बारहवीं तक के बच्चों को स्कूल के बाद पढ़ाया जाता है। यहां छोटी क्लास के बच्चों की फीस महज 100 रुपये से शुरू होती है और बारहवीं तक के लिए अधिकतम 600 रुपये ली जाती है। आज उनके इस प्रयास से 7650 से ज्यादा बच्चों की नींव मजबूत हो रही है, वहीं गांव की 740 से अधिक पढ़ी-लिखी लड़कियों और महिलाओं को टीचिंग की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव