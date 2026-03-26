Sarkari Job Alert 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, कांस्टेबल और फायरमैन के 984 पदों पर निकली वैकेंसी
10th Pass Jobs 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए कॉन्स्टेबल, फायरमैन और स्पेशल टाइगर गार्ड के पदों पर सरकारी नौकरी के अवसर निकले हैं। 984 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
APSSB Constable Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए कॉन्स्टेबल, फायरमैन और स्पेशल टाइगर गार्ड के पदों पर सरकारी नौकरी के अवसर निकले हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन रिक्तियों के लिए तुरंत आवेदन कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (APSSB) ने सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। बोर्ड ने कांस्टेबल, फायरमैन और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (STPF) के तहत गार्ड जैसे विभिन्न पदों के लिए 984 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस आधिकारिक वेबसाइट apssb.nic.in पर शुरू हो गया है।
महत्वपूर्ण तारीखें
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 23 मार्च 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 10 अप्रैल 2026 (शाम 4:00 बजे तक)
संभावित परीक्षा तिथि: 10 मई 2026
पदों का विवरण
कुल 984 पदों को विभिन्न विभागों और श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से मुख्य पद कांस्टेबल (GD), फायरमैन, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (STPF) गार्ड और अन्य तकनीकी पद के लिए हैं।
शैक्षणिक योग्यता
अधिकांश पदों (विशेषकर कांस्टेबल और फायरमैन) के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। कुछ तकनीकी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में आईटीआई या विशिष्ट योग्यता मांगी जा सकती है।
आयु सीमा
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 22 से 25 वर्ष (पद के अनुसार) के बीच होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों (APST) और अन्य आरक्षित श्रेणियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): सबसे पहले उम्मीदवारों की लंबाई, छाती का माप और दौड़ जैसी शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा।
लिखित परीक्षा: शारीरिक परीक्षण में सफल होने वाले उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा देनी होगी।
चिकित्सा परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल चेकअप और उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
- APSSB की आधिकारिक वेबसाइट apssb.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Apply Online' टैब पर क्लिक करें।
3. संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन (Constable/Fireman 2026) के लिंक का चयन करें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और व्यक्तिगत व शैक्षणिक डिटेल्स भरें।
5. आवश्यक डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट) अपलोड करें।
6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंटआउट ले लें।
युवाओं के लिए वर्दी पहनने और देश सेवा करने का यह एक बेहतरीन मौका है। विशेष रूप से 'टाइगर गार्ड' जैसे पदों के लिए राज्य के उन युवाओं को प्राथमिकता मिल सकती है जो जंगलों और वन्यजीवों की समझ रखते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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