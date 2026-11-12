इंडियन एयरफोर्स में बनें अफसर, AFCAT के 284 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू, जानें परीक्षा से छूट व GATE स्कोर का नियम
इंडियन एयर फोर्स की AFCAT भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। परीक्षा के माध्यम से भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एवं नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में कमीशन अधिकारियों की भर्ती की जाएगी।
इंडियन एयर फोर्स की AFCAT भर्ती (01/2027) के लिए आज 12 नवंबर 2026 से आवेदन शुरू हो गए हैं। परीक्षा के माध्यम से भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एवं नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में कमीशन अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही एनसीसी स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर एंट्री के जरिए भी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 से आधिकारिक पोर्टल afcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बार आफकैट से कई तरह के 284 पदों पर भर्ती की जाएगी।
3 तरह की एंट्रियां
AFCAT एंट्री: इसके तहत उम्मीदवारों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा और उसके बाद AFSB इंटरव्यू से गुजरना होता है।
NCC स्पेशल एंट्री (फ्लाइंग ब्रांच): एयर विंग सीनियर डिवीजन 'C' सर्टिफिकेट धारकों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा से छूट मिलती है; उन्हें सीधे AFSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
GATE स्कोर एंट्री (ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ): मान्य GATE स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सीधे AFSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है
आयु सीमा
आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2028 के आधार पर की जाएगी।
फ्लाइंग ब्रांच: न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए (जन्म 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2008 के बीच)। वहीं, डीजीसीए (DGCA) द्वारा जारी वैध कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) धारकों को ऊपरी आयु सीमा में 26 वर्ष तक की छूट दी गई है।
ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल / नॉन-टेक्निकल): न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष (जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच)।
शैक्षणिक योग्यता :
फ्लाइंग ब्रांच: 10+2 स्तर पर गणित और भौतिकी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य + किसी भी विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री अथवा 4 वर्षीय BE/B.Tech डिग्री अथवा AMIE/ASI की सेक्शन A B परीक्षा उत्तीर्ण।
ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) - AE(L): 10+2 स्तर पर गणित और भौतिकी उत्तीर्ण + इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर/आईटी/इलेक्ट्रिकल आदि निर्धारित विषयों में 4 वर्षीय
इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी डिग्री अथवा भौतिकी के साथ बीएससी एवं एमएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स ) अथवा AMIE/ASI/IETE के सेक्शन A B उत्तीर्ण।
ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) - AE(M): 10+2 स्तर पर गणित और भौतिकी उत्तीर्ण + मैकेनिकल/एयरोस्पेस/प्रोडक्शन/ऑटोमोबाइल/मेटलर्जी आदि निर्धारित विषयों में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी डिग्री अथवा AMIE/ASI के सेक्शन A & B उत्तीर्ण।
GATE स्कोर एंट्री: निर्धारित 133 इंजीनियरिंग विषयों में BE/B.Tech + 10 निर्धारित GATE विषयों में से किसी एक में मान्य GATE स्कोर (परिणाम 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2027 के बीच का होना चाहिए)।
वेपन सिस्टम्स (WS): 10+2 में गणित और भौतिकी उत्तीर्ण + किसी भी विषय में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन अथवा 4 वर्षीय BE/B.Tech।
एडमिनिस्ट्रेशन एवं लॉजिस्टिक्स: 10+2 उत्तीर्ण + किसी भी विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय ग्रेजुएशन अथवा AMIE/ASI सेक्शन A & B।
एकाउंट्स: 10+2 उत्तीर्ण + B.Com (न्यूनतम 3 वर्ष) अथवा BBA/BMS/BBS (Finance) अथवा B.Sc (Finance)
अथवा CA/CMA/CS/CFA उत्तीर्ण।
एजुकेशन: 10+2 उत्तीर्ण + किसी भी विषय में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG)।
मौसम विज्ञान (मेटालर्जी): 10+2 उत्तीर्ण + भौतिकी एवं गणित के साथ B.Sc अथवा निर्धारित इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी शाखा में 4 वर्षीय डिग्री।
चयनित कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान प्रतिमाह 56,100 रुपये का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। कमीशन प्राप्त होने पर पे-मैट्रिक्स Level-10 के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी।
परीक्षा शुल्क: AFCAT एंट्री के लिए आवेदकों को 550 रुपये (+ जीएसटी) परीक्षा शुल्क देना होगा। वहीं एनसीसी स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर एंट्री वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी