Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़APJ Abdul Kalam birthday quotes in hindi : apj abdul kalam quotes Photos apj abdul kalam jayanti world students day

APJ Abdul Kalam Birthday , Quotes , Photos : एपीजे अब्दुल कलाम जयंती पर शेयर करें उनके ये अनमोल विचार

संक्षेप: APJ Abdul Kalam quotes in Hindi , Photos : एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेरणादायी विचार आज भी हर विद्यार्थी और युवा वर्ग का मार्गदर्शन कर रहे हैं और युगों तक करते रहेंगे। डॉ. कलाम लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। पढ़ें एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ प्रेरणादायक विचार-

Wed, 15 Oct 2025 06:06 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
APJ Abdul Kalam Birthday , Quotes , Photos : एपीजे अब्दुल कलाम जयंती पर शेयर करें उनके ये अनमोल विचार

APJ Abdul Kalam birthday , quotes , Photos , Images : भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन के नाम से मशहूर देश के महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आज 15 अक्टूबर को जयंती है। भारत रत्न अब्दुल कलाम की जयंती पर उनके सम्मान में आज 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस ( World Students Day ) भी मनाया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ा योगदान देने के अलावा कलाम ने छात्रों के लिए काफी कुछ किया था। उन्हें द पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। देश के करोड़ों युवा आज भी डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन व महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं। सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण उनका जीवन समूचे राष्ट्र के लिए एक दिव्य प्रेरणा है।

15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 15 अक्तूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मानने की घोषणा की। डॉ. कलाम का पूरा जीवन इस बात का प्रतीक है कि यदि ठान लिया जाए तो कोई भी राह कठिन नहीं होती और कोई भी लक्ष्य अभेद्य नहीं होता। उनके अनमोल वचन आज भी हर स्टूडेंट और युवा वर्ग के लिए सीख हैं। विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में उनके विचार हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं। डॉ. कलाम लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं।

यहां पढ़ें एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ प्रेरणादायक विचार-

1. छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें।

2. यदि हम स्वतंत्र नहीं तो कोई हमारा आदर नहीं करेगा।

3. यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलें।

4. इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है।

5. आइये हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके।

APJ Abdul Kalam quotes

6. आकाश की तरफ देखिए हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है।

7. सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।

8. महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।

9. शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा।

10. कृत्रिम सुख की बजाए ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए।

APJ Abdul Kalam Birthday Quotes

11. भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है।

12. मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चाजें नहीं बदल सकता।

13. श्रेष्ठता एक सतत प्रक्रिया है, कोई हादसा नहीं।

14. जो लोग मन से काम नहीं कर सकते, उन्हें जो सफलता मिलती है वो खोखली और आधी-अधूरी होती है जिससे आसपास कड़वाहट फैलती है।

15. आविष्कार करने का साहस दिखाएं, अंजाने रास्तों का सफ़र करें, असंभव लगने वाली चीजों को खोजें और समस्याओं पर विजय पाते हुए सफलता हासिल करें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
dr apj abdul kalam birthday apj abdul kalam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।