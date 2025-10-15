APJ Abdul Kalam Birthday , Quotes , Photos : एपीजे अब्दुल कलाम जयंती पर शेयर करें उनके ये अनमोल विचार

संक्षेप: APJ Abdul Kalam quotes in Hindi , Photos : एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेरणादायी विचार आज भी हर विद्यार्थी और युवा वर्ग का मार्गदर्शन कर रहे हैं और युगों तक करते रहेंगे। डॉ. कलाम लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। पढ़ें एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ प्रेरणादायक विचार-

APJ Abdul Kalam birthday , quotes , Photos , Images : भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन के नाम से मशहूर देश के महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आज 15 अक्टूबर को जयंती है। भारत रत्न अब्दुल कलाम की जयंती पर उनके सम्मान में आज 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस ( World Students Day ) भी मनाया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ा योगदान देने के अलावा कलाम ने छात्रों के लिए काफी कुछ किया था। उन्हें द पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। देश के करोड़ों युवा आज भी डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन व महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं। सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण उनका जीवन समूचे राष्ट्र के लिए एक दिव्य प्रेरणा है।

15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 15 अक्तूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मानने की घोषणा की। डॉ. कलाम का पूरा जीवन इस बात का प्रतीक है कि यदि ठान लिया जाए तो कोई भी राह कठिन नहीं होती और कोई भी लक्ष्य अभेद्य नहीं होता। उनके अनमोल वचन आज भी हर स्टूडेंट और युवा वर्ग के लिए सीख हैं। विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में उनके विचार हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं। डॉ. कलाम लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं।

यहां पढ़ें एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ प्रेरणादायक विचार- 1. छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें।

2. यदि हम स्वतंत्र नहीं तो कोई हमारा आदर नहीं करेगा।

3. यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलें।

4. इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है।

5. आइये हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके।

6. आकाश की तरफ देखिए हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है।

7. सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।

8. महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।

9. शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा।

10. कृत्रिम सुख की बजाए ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए।

11. भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है।

12. मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चाजें नहीं बदल सकता।

13. श्रेष्ठता एक सतत प्रक्रिया है, कोई हादसा नहीं।

14. जो लोग मन से काम नहीं कर सकते, उन्हें जो सफलता मिलती है वो खोखली और आधी-अधूरी होती है जिससे आसपास कड़वाहट फैलती है।