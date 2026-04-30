bse.ap.gov.in , AP SSC Result 2026 OUT: आंध्र प्रदेश BSEAP 10th रिजल्ट घोषित, 85.25 प्रतिशत पास
bse.ap.gov.in , AP SSC Result 2026 OUT: आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEAP) ने SSC कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। नतीजे BSEAP की आधिकारिक वेबसाइट bse.ap.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रि
bse.ap.gov.in , AP SSC Result 2026 OUT: आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEAP) ने SSC कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। नतीजे BSEAP की आधिकारिक वेबसाइट bse.ap.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया है जिसके बाद डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट bse.ap.gov.in एवं results.bse.ap.gov.in पर एक्टिव हो गया है। स्टूडेंट्स या उनके माता-पिता हॉल टिकट नंबर दर्ज करके ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट की जांच करने के साथ ही मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इस साल कुल 85.25 फीसदी छात्र पास हुए हैं। इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुल 6,40,916 छात्र शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 35 प्रतिशत अंक और 100 में से न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों ही हिस्सों में अलग-अलग पास होना होता है।
कैसे चेक करें रिजल्ट
- आंध्र प्रदेश 10th रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट results.bse.ap.gov.in पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको रिजल्ट चेक करने के लिए हॉल टिकट नंबर दर्ज करके गेट मेमो बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी