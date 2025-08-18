AP NEET UG Counselling 2025: MBBS और BDS दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

AP NEET UG Counselling 2025: आंध्र प्रदेश NEET UG Counselling 2025 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 14324 छात्र शामिल हुए। गलतियों की शिकायत 17 अगस्त तक ली जाएगी। राउंड 1 काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी होगा।

AP NEET UG Counselling 2025: मेडिकल पढ़ाई का सपना देख रहे आंध्र प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है। डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (NTRUHS) ने NEET UG Counselling 2025 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 14324 छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए योग्य पाए गए हैं। विश्वविद्यालय ने बताया कि मेरिट लिस्ट छात्रों के आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद तैयार की गई है। इसके साथ ही, NTRUHS ने एक और लिस्ट जारी की है जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जिन्होंने एप्लिकेशन फीस जमा नहीं की या फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं कराया।

उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे अपनी डिटेल्स जैसे जेंडर, कैटेगरी, लोकल एरिया, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, पीएमसी और एंग्लो इंडियन स्टेटस को ध्यान से चेक करें। अगर किसी तरह की गलती है तो सही डॉक्यूमेंट्स के साथ 17 अगस्त 2025 शाम 4 बजे तक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

AP NEET UG Counselling 2025 merit list released: रिजल्ट ऐसे देखें 1. सबसे पहले drntr.uhsap.in पर जाएं

2. पेज के नीचे “Admissions” सेक्शन पर क्लिक करें

3. लिंक चुनें - MBBS & BDS CQ 2025-26 - Provisional Merit Position of the Applied Candidates

4. मेरिट लिस्ट पीडीएफ खुलेगी

5. उसमें अपना NEET 2025 रोल नंबर सर्च करें

6. अपना नाम और AP NEET 2025 स्टेट रैंक देखें

7. पीडीएफ सेव या प्रिंट कर लें