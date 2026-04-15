AP Inter Results 2026 Out: आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट के 1St 2nd ईयर का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक Direct Link
AP Inter 1st 2nd Year Results 2026 OUT: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) के लाखों छात्रों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। क्योंकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। एपी इंटर 1St 2nd ईयर रिजल्ट 2026 यहां करें चेक।
AP Inter 1st 2nd Year Results 2026, Resultsbie.ap.gov.in: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) के लाखों छात्रों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। क्योंकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। एपी इंटर 1St 2nd ईयर रिजल्ट 2026 यहां करें चेक। बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष (IPE) के परिणाम जारी करने जा रहा है। जो छात्र मार्च में हुई परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वो अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट resultsbie.ap.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए छात्र अपने रोल नंबर तैयार रखें।
AP Inter Result 2026 ऐसे करें चेक
रिजल्ट के समय अक्सर वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण साइट धीमी हो जाती है या क्रैश हो जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने ‘Mana Mitra’ व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। छात्र 9552300009 नंबर को अपने फोन में सेव करें और व्हाट्सएप पर “Hi” भेजें। इसके बाद दिए गए निर्देशों का पालन करके वे सीधे अपने मोबाइल पर मार्क्स मेमो प्राप्त कर सकते हैं।इसके अलावा, छात्र आधिकारिक वेबसाइट resultsbie.ap.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट नंबर डालकर भी परिणाम देख सकते हैं।
कैसे चेक करें आंध्र प्रदेश प्रदेश बोर्ड प्रथम वर्ष (11वीं) का रिजल्ट
सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाएं
यहां प्रथम वर्ष (11वीं) एग्जाम रिजल्ट पर क्लिक करें
इसके बाद अपना रोल नंबर यहां डालें
इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
कैसे चेक करें आंध्र प्रदेश प्रदेश बोर्ड द्वितीय वर्ष (12वीं) का रिजल्ट
सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाएं
यहां द्वितीय वर्ष (12वीं) एग्जाम रिजल्ट पर क्लिक करें
इसके बाद अपना रोल नंबर यहां डालें
इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
10.57 लाख छात्रों का इंतजार खत्म
इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर 10.57 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें प्रथम वर्ष के लगभग 5.31 लाख और द्वितीय वर्ष के करीब 5.26 लाख छात्र शामिल हैं।
मार्कशीट में कौन सी जानकारियां होंगी शामिल
प्रोविजनल मार्क्स मेमो में छात्र का नाम, हॉल टिकट नंबर, विषयवार अंक, कुल प्राप्तांक, ग्रेड और पास/फेल स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरण ध्यान से जांच लें। यह ऑनलाइन मार्क्स मेमो एडमिशन के लिए मान्य रहेगा, जबकि मूल प्रमाण पत्र बाद में संबंधित कॉलेजों के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
फेल या कम नंबर होने पर क्या करें
जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वे प्रति विषय 100 रुपये शुल्क देकर पुनर्मूल्यांकनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया अप्रैल के अंत में शुरू होने की संभावना है। जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, जो छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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