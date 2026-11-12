राजस्थान की बेटी का कमाल, पहले ही प्रयास में UPSC NDA में हासिल की AIR 22, अब सेना में बनेंगी अफसर
हाल में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एनडीए एवं एनए परीक्षा-1 2026 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें अनुष्का को 22वां स्थान हासिल हुआ। इसी परीक्षा को उन्होंने पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया।
कहते हैं कि अगर आपके भीतर कुछ करने का जुनून और जज्बा है, तो सफलता मिलने में देर नहीं लगती है। यह बात राजस्थान के सीकर की रहने वाली अनुष्का चौधरी पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज्यादातर लोगों को कई प्रयास लग जाते हैं, लेकिन अनुष्का चौधरी ने इतनी मेहनत की थी, उसे पहले ही प्रयास में हासिल कर ली। जी हां, हाल में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एनडीए एवं एनए परीक्षा-1 2026 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें अनुष्का को 22वां स्थान हासिल हुआ। इसी परीक्षा को उन्होंने पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया। अब सेना में वो अफसर बनेंगी। लेकिन इनकी कहानी इतनी सरल नहीं है। एक छोटे से गांव से आने वाली अनुष्का चौधरी के पिता किसान हैं। सीमित संसाधनों के बीच अनुष्का ने कैस यह परीक्षा क्रैक किया, इसकी भी कहानी काफी प्रेरणादायी है। चलिए आज हम आपको अनुष्का चौधरी की सक्सेस स्टोरी बताते हैं।
खेती कर पिता ने पढ़ाया
अनुष्का चौधरी राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव चक त्रिलोकपुरा की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम मुकेश कुमार बुरानिया है, जो एक किसान हैं। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुष्का चौधरी खेती करने के साथ-साथ वो एक मेडिकल की दुकान भी चलाते हैं। यहां तक पहुंचने में उनके पिता ने अहम भूमिका निभाई। अनुष्का शुरू से ही सेना में अफसर बनना चाहती थी। ऐसे में अनुष्का के पिता ने कभी भी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मां की बात करें, तो वो गृहणी हैं।
शुरू से ही रही हैं टॉपर
अनुष्का चौधरी की पढ़ाई की बात करें, तो वो काफी मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सीकर में ही। यहां स्थित सत्यम स्कूल में उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की। उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में कमाल कर दिया था। विज्ञान संकाय से उन्होंने पूरे राजस्थान में 11वां स्थान प्राप्त किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुष्का ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। 2024 में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने NDA की तैयारी शुरू कर दी थी।
कहां से की तैयारी
12वीं के बाद अनुष्का ने हिमाचल प्रदेश की एक संस्था और सीकर की प्रिंस NDA अकादमी से यूपीएससी एनडीए की परीक्षा की तैयारी की। जैसा कि पढ़ाई में वो काफी तेज-तर्रार थीं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आखिककार सफलता हासिल की है। बता दें कि UPSC NDA में यह उनका पहला प्रयास था और पहली बार में ही उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली।
ट्रेनिंग के बाद बनेंगी लेफ्टिनेंट
अब अनुष्क जल्द ही एनडीए खड़कवासला (पुणे, महाराष्ट्र) में तीन वर्ष के प्रशिक्षण के लिए जाएंगी। इसके बाद उन्हें एक वर्ष का प्री-कमीशन सैन्य प्रशिक्षण भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून में दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त होगा। इस तरह वो गांव की पहली लेफ्टिनेंट बनेंगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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