राजस्थान की बेटी का कमाल, पहले ही प्रयास में UPSC NDA में हासिल की AIR 22, अब सेना में बनेंगी अफसर

हाल में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एनडीए एवं एनए परीक्षा-1 2026 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें अनुष्का को 22वां स्थान हासिल हुआ। इसी परीक्षा को उन्होंने पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया।

कहते हैं कि अगर आपके भीतर कुछ करने का जुनून और जज्बा है, तो सफलता मिलने में देर नहीं लगती है। यह बात राजस्थान के सीकर की रहने वाली अनुष्का चौधरी पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज्यादातर लोगों को कई प्रयास लग जाते हैं, लेकिन अनुष्का चौधरी ने इतनी मेहनत की थी, उसे पहले ही प्रयास में हासिल कर ली। जी हां, हाल में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एनडीए एवं एनए परीक्षा-1 2026 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें अनुष्का को 22वां स्थान हासिल हुआ। इसी परीक्षा को उन्होंने पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया। अब सेना में वो अफसर बनेंगी। लेकिन इनकी कहानी इतनी सरल नहीं है। एक छोटे से गांव से आने वाली अनुष्का चौधरी के पिता किसान हैं। सीमित संसाधनों के बीच अनुष्का ने कैस यह परीक्षा क्रैक किया, इसकी भी कहानी काफी प्रेरणादायी है। चलिए आज हम आपको अनुष्का चौधरी की सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

खेती कर पिता ने पढ़ाया अनुष्का चौधरी राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव चक त्रिलोकपुरा की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम मुकेश कुमार बुरानिया है, जो एक किसान हैं। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुष्का चौधरी खेती करने के साथ-साथ वो एक मेडिकल की दुकान भी चलाते हैं। यहां तक पहुंचने में उनके पिता ने अहम भूमिका निभाई। अनुष्का शुरू से ही सेना में अफसर बनना चाहती थी। ऐसे में अनुष्का के पिता ने कभी भी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मां की बात करें, तो वो गृहणी हैं।

शुरू से ही रही हैं टॉपर अनुष्का चौधरी की पढ़ाई की बात करें, तो वो काफी मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सीकर में ही। यहां स्थित सत्यम स्कूल में उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की। उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में कमाल कर दिया था। विज्ञान संकाय से उन्होंने पूरे राजस्थान में 11वां स्थान प्राप्त किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुष्का ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। 2024 में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने NDA की तैयारी शुरू कर दी थी।

कहां से की तैयारी 12वीं के बाद अनुष्का ने हिमाचल प्रदेश की एक संस्था और सीकर की प्रिंस NDA अकादमी से यूपीएससी एनडीए की परीक्षा की तैयारी की। जैसा कि पढ़ाई में वो काफी तेज-तर्रार थीं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आखिककार सफलता हासिल की है। बता दें कि UPSC NDA में यह उनका पहला प्रयास था और पहली बार में ही उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली।