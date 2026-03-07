कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं; तीसरे प्रयास में कामयाब UPSC 2025 रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री ने बताया सफलता का राज
anuj agnihotri upsc 2025 topper rank 1: UPSC 2025 में देश में पहला स्थान हासिल करने वाले अनुज अग्निहोत्री ने सफलता का श्रेय माता पिता को दिया। तीसरे प्रयास में मिली इस उपलब्धि से पहले वे DANICS ट्रेनिंग में थे और AIIMS जोधपुर से MBBS कर चुके हैं।
anuj agnihotri upsc 2025 topper rank 1: संघ लोक सेवा आयोग में देश में पहला स्थान अर्जित करने वाले अनुज अग्निहोत्री का कहना है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वह इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहते हैं। उनके पिता एक कर्मचारी हैं और मां गृहिणी हैं।
अनुज ने बताया कि यह मेरा तीसरा प्रयास था। मैंने यूपीएससी परीक्षा पूर्व में उत्तीर्ण करके दानिक्स की ट्रेनिंग ले रहा था उस दौरान में दिल्ली में रहा हूं लेकिन मैं लगातार बेहतर करने के लिए प्रयासरत था। उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में मैं रिजर्व लिस्ट में 56वें रैंक पर था। उन्होंने बताया कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा कोटा के निकट रावतभाटा स्थित से ही हुई उसके बाद 12वीं मैंने कोटा से किया है। उसके बाद मैं राजस्थान के जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) से एमबीबीएस (बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी) की उपाधि प्राप्त की है। उसके बाद मैं सिवल सर्विस की तैयारी कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले स्थान पर आ जाऊंगा। मैं इस उपलब्धि से बेहद खुश हूं। यह एक अविश्वसनीय एहसास है।
माता पिता को बताया प्रेरणास्रोत
उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता ने मुझसे अधिक मेहनत की है। वह मेरे प्रेरणास्रोत हैं। मेरे परिवार ने मुझे और मेरे प्रयासों को हमेशा प्राथमिकता दी और यह सुनिश्चित किया कि मैं परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करूं। मैं यह उपलब्धि अपने परिवार को समर्पित करता हूं।
असफलता से न होना चाहिए निराश: अनुज अग्निहोत्री
वह बताते हैं कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वह असफलता से निराश न हों बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ और फोकस हो जाएं क्योंकि लक्ष्य तय करने के लिए सही दिशा में कड़ी मेहनत से ही लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।
इस सफलता के बाद वह समाज में अपना किस तरह से योगदान देंगे इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और मुझे जो भी दायित्य दिया जाएगा उसका मैं सफलता पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं ह्यूमन डेलवेपमेंट में बेहतर करना चाहता हूं। शिक्षा पर स्वास्थ्य की दिशा में काम करना चाहता हूं। यह मेरे काफी संतोषजनक होगा।
