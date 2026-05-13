जब UPSC के बंद हुए सारे रास्ते, तब इस शख्स ने चुनी दूसरी राह; हासिल कर ली AIR 2
Indian Coast Guard के Deputy Commandant अनशुमान कुमार सिंह ने 11 साल संघर्ष करने के बाद UPSC IFS 2025 में AIR 2 हासिल किया। जानिए कैसे CSE के सारे अटेम्प्ट खत्म होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी।
anshuman kumar singh upsc success story : कुछ कहानियां सिर्फ कामयाबी तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वे इंसान की जिद, संघर्ष और अटूट हौसले की मिसाल बन जाती हैं। भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात अनशुमान कुमार सिंह की कहानी भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है। 11 साल तक उन्होंने एक सपना दिल में जिंदा रखा। सपना UPSC निकालने का। सपना देश की सेवा बड़े स्तर पर करने का। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कभी समय नहीं मिला, कभी प्रीलिम्स नहीं निकला, कभी ड्यूटी ने रोक लिया, तो कभी किस्मत ने।
फिर एक दौर ऐसा भी आया, जब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के उनके सभी प्रयास खत्म हो गए। आमतौर पर यहां पहुंचकर ज्यादातर लोग अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन अनशुमान सिंह ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने संघर्ष जारी रखा और आखिरकार यूपीएससी आईएफएस 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर पूरे देश के लिए मिसाल बन गए।
कोस्ट गार्ड की नौकरी के साथ करते रहे तैयारी
अनशुमान कुमार सिंह पिछले करीब 10 साल से भारतीय तटरक्षक बल में सेवा दे रहे हैं। एक तरफ देश की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ UPSC का सपना। उन्होंने 2016 में UPSC की तैयारी शुरू की थी। लेकिन फुल टाइम तैयारी करने वाले छात्रों की तरह उनके पास दिनभर पढ़ने का मौका नहीं था। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के कारण लगातार पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। कई बार तो वह प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी।
यही उनकी कहानी को खास बनाता है। क्योंकि हालात कभी उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनका इरादा हमेशा मजबूत रहा।
जब सारे CSE अटेम्प्ट खत्म हो गए
2024 उनके जीवन का सबसे कठिन साल साबित हुआ। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने पहली बार UPSC CSE Mains तक पहुंचने में सफलता हासिल की। उन्हें लगा कि शायद अब मंजिल करीब है। लेकिन रिजल्ट आया और चयन नहीं हुआ। इसके साथ ही सिविल सेवा परीक्षा के उनके सारे अटेम्प्ट भी खत्म हो गए। किसी भी UPSC अभ्यर्थी के लिए यह पल बेहद दर्दनाक होता है। सालों की मेहनत, उम्मीद और संघर्ष अचानक खत्म होते नजर आते हैं। लेकिन अनशुमान सिंह ने खुद को टूटने नहीं दिया।
एक जानकारी जिसने बदल दी जिंदगी
जब CSE के सारे रास्ते बंद हो गए, तब उन्हें पता चला कि भारतीय वन सेवा यानी IFS के अटेम्प्ट अलग गिने जाते हैं। बस यही वह मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अब पूरी ताकत IFS परीक्षा में लगाएंगे। अनशुमान सिंह कहते हैं कि उम्र सीमा में अभी थोड़ा समय बाकी था, इसलिए उन्होंने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। और यही आखिरी कोशिश इतिहास बन गई। अपने दूसरे IFS अटेम्प्ट में उन्होंने AIR 2 हासिल कर लिया।
बचपन से ही पढ़ाई में शानदार रहे
अनशुमान कुमार सिंह झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया के रहने वाले हैं। बाद में उनका परिवार पटना में आकर बस गया। उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल, झुमरी तिलैया से पूरी की। इसके बाद ग्रिजली विद्यालय से 12वीं की परीक्षा पास की, जहां वे जिला टॉपर भी बने। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल की भर्ती परीक्षा पास की और सेवा में शामिल हो गए।
परिवार बना सबसे बड़ी ताकत
अनशुमान सिंह अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने माता-पिता को देते हैं। उनके पिता विनय कुमार सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अनशुमान कहते हैं कि उनके संस्कार और त्याग हमेशा प्रेरणा देते रहे। उनकी मां सुनीता देवी ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। उनके दादा भी शिक्षक थे और शिक्षा से जुड़े रहे। वहीं उनके छोटे भाई अभिनव सिंह पटना में आर्मी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देते हैं। यानी परिवार में अनुशासन, पढ़ाई और देशसेवा का माहौल शुरू से रहा।
तैयारी में नहीं किया संसाधनों का ढेर
UPSC की तैयारी में अक्सर छात्र बहुत ज्यादा किताबें और नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अनशुमान सिंह ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने सीमित संसाधनों पर बार-बार रिवीजन किया उनका मानना था कि कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि परीक्षा में वही चीज सही तरीके से लिख सको।उन्होंने अपने नोट्स खुद तैयार किए और पिछले सालों के सवालों का गहराई से विश्लेषण किया। उनका कहना है कि IFS परीक्षा में ऑप्शनल विषय सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए उन्होंने जनरल स्टडीज पर जरूरत से ज्यादा समय नहीं लगाया।
इन विषयों को बनाया हथियार
अनशुमान सिंह ने आईएफएस परीक्षा में जियोलॉजी और एग्रीकल्चर को वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना। जियोलॉजी की तैयारी के लिए उन्होंने विशेष कोचिंग का सहारा लिया और लगातार टेस्ट प्रैक्टिस करते रहे। उनका मानना है कि तकनीकी विषयों में जवाब पूरी तरह सटीक होना बेहद जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर सैंडस्टोन की परिभाषा पूछी जाए तो हर छात्र का उत्तर लगभग एक जैसा होना चाहिए। यही सटीकता उन्हें दूसरे अभ्यर्थियों से अलग बनाती गई।
इंटरव्यू में पूछा गया दिलचस्प सवाल
UPSC इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वन सेवा में जाने के बाद वह जरूरत से ज्यादा अनुशासित अधिकारी बन जाएंगे? इस पर उनका जवाब काफी प्रभावशाली था। उन्होंने कहा कि आदिवासी और गांव के लोगों के साथ काम करते समय सहानुभूति ज्यादा जरूरी है। लेकिन विभाग के अंदर अनुशासन जरूरी होता है। उनके लिए अनुशासन सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इंटरव्यू बोर्ड उनके जवाबों से काफी प्रभावित हुआ।
UPSC अभ्यर्थियों को क्या सलाह दी?
अनशुमान सिंह का कहना है कि IFS परीक्षा का प्रीलिम्स कटऑफ सिविल सेवा से 15-20 नंबर ज्यादा होता है। इसलिए प्रीलिम्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वह छात्रों को सलाह देते हैं कि सीमित किताबों पर भरोसा करें। बार-बार रिवीजन करें, टेस्ट प्रैक्टिस लगातार करें, ऑप्शनल विषय समझदारी से चुनें और असफलता से घबराएं नहीं। उनका मानना है कि इंटरव्यू ज्ञान का नहीं बल्कि व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का टेस्ट होता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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