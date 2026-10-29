7 सरकारी परीक्षाओं में फेल, फिर HCS में 95वीं रैंक हासिल कर बनीं अफसर, कौन हैं अन्नु कटारिया

अन्नु कटारिया हरियाणा के जींद जिले के खरकरामजी गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम रघुवीर है। अन्नु की सफलता के पीछे उनके पिता का खास योगदान रहा। उन्होंने HCS में 95वीं रैंक हासिल कर नई मिसाल पेश की है।

म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के... एक्टर आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का ये डॉयलॉग तो हम सभी ने जरूर सुना ही होगा। इस डॉयलॉग पर हरियाणा के जींद की रहने वाली अन्नु कटारिया की कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। जिन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (HCS) परीक्षा में 95वीं रैंक हासिल कर एक नई मिसाल पेश की है। इस सफलता के बाद वो उन लड़कियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई हैं, जो एक छोटे से गांव में सीमित संसाधनों के बीच अधिकारी बनने का सपना देखती हैं। क्योंकि उन्हें भी ये सफलता आसानी से हाथ नहीं लगी है। समाज के ताने सहे, कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, फिर जाकर ये मुकाम हासिल हुआ। एचसीएस की परीक्षा के दूसरे प्रयास में उन्हें यह सफलता हाथ लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अन्नु को एचसीएस समेत 7 प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अन्नु कटारिया कौन हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है।

कौन हैं अन्नु कटारिया अन्नु कटारिया हरियाणा के जींद जिले के खरकरामजी गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम रघुवीर है। अन्नु की सफलता के पीछे उनके पिता का खास योगदान रहा। अन्नु की पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो वो शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज-तर्रार थीं। अन्नु ने दसवीं तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद 12वीं में टॉप किया। 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी मेडिकल और एमएससी जूलॉजी की पढ़ाई पूरी की। इतना ही नहीं, उन्होंने एक निजी संस्थान में अध्यापिका के रूप में काम किया। साथ ही वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करती रहीं।

पिता को मिलते थे ताने एक वीडियो इंटरव्यू में वो बताती हैं कि दोस्तों से उन्हें अधिकारी बनने की प्रेरणा मिली। साथ ही पिता भी का सपना था कि अन्नु अफसर बने। साथ ही उन्हें भी एहसास हुआ कि कुछ पद ऐसे होते हैं, जहां से समाज को बदला जा सकता है। इसके बाद से वो अफसर बनने की राह पर निकल गईं। वो एक इंटरव्यू में बताती है कि मम्मी-पापा ने पूरा सपोर्ट किया है और ऐसे मां-बाप सबको मिले। वो बताती हैं कि समाज को उन्होंने बहुत सुना। मुझ तक बात आने ही नहीं दी।

कई बार मिली असफलता अन्नु कटारिया को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपीएससी समेत अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में वो 7 बार असफल रहीं। वहीं, एचसीएस की बात करें, तो उन्होंने पहले प्रयास करीब-करीब सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन वह चार अंकों से चयन से चूक गई थीं। इसके बाद भी वो डटी रहीं। उन्होंने दूसरे प्रयास में एचसीएस में 95वीं रैंक हासिल की।

इन परीक्षाओं में रहीं सफल ऐसा नहीं है कि उन्हें लगातार असफलता ही मिली थी। वो बताती हैं कि उन्होंने सीजीएल 2025 की परीक्षा पास की है। इसके साथ ही उन्होंने IBPS, ईएमआरएस, नेट-जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में सफलता पाई है। उनके मुताबिक, अभी यह सफर जारी रहेगा। उनका लक्ष्य यूपीएससी क्रैक करना है।