Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Ankur Warikoo's Viral 7-38-55 Rule, Guaranteed Job Interview Success
Ankur Warikoo: जॉब इंटरव्यू में सफलता की गारंटी! अंकुर वारिकू का 7-38-55 नियम, जानें क्या है यह फार्मूला

Ankur Warikoo: जॉब इंटरव्यू में सफलता की गारंटी! अंकुर वारिकू का 7-38-55 नियम, जानें क्या है यह फार्मूला

संक्षेप: Ankur Warikoo's 7-38-55 formula: एंटरप्रेन्योर और लेखक अंकुर वारिकू का 7-38-55 नियम आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, खासकर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के बीच।

Tue, 4 Nov 2025 06:48 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ankur Warikoo's 7-38-55 formula: एंटरप्रेन्योर और लेखक अंकुर वारिकू का 7-38-55 नियम आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, खासकर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के बीच। वारिकू ने अपने एक वायरल पोस्ट में समझाया है कि क्यों कई उम्मीदवार इंटरव्यू में सही जवाब देने के बावजूद फेल हो जाते हैं। उनका यह फार्मूला बताता है कि आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे कहते हैं और आप उस दौरान कैसे दिखते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह नियम मूल रूप से संचार मनोविज्ञान कम्युनिकेशन साइकोलाॅजी पर आधारित है, जिसे अल्बर्ट मेहराबियन ने बताया था। यह फार्मूला बताता है कि किसी भी बातचीत, खासकर इंटरव्यू जैसे स्ट्रेस माहौल में आपका मैसेज कैसे समझा जाता है। जिसमें शब्दों का योगदान 7 फीसदी, आवाज का लहजा 38 फीसदी और बॉडी लैंग्वेज का 55 फीसदी योगदान होता है।

इंटरव्यू फेल होने का असली कारण-

वारिकू बताते हैं कि उम्मीदवार अपनी तैयारी का 93% समय सिर्फ इस बात पर लगाते हैं कि उन्हें क्या जवाब देना है (7% हिस्सा), लेकिन वह कैसे जवाब देना है (38%) और जवाब देते समय कैसे दिखना है (55%)—इन दो महत्वपूर्ण हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं।

उनके अनुसार असफलता के सामान्य कारण ये होते हैं-

आँखें न मिलाना : यह आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है।

कमजोर हाव-भाव : ढीला-ढाला बैठना या खड़े होना।

ज्यादा हिलना-डुलना : बेचैनी या घबराहट दिखाना।

7-38-55 नियम को कैसे लागू करें?

वारिकू ने इस फॉर्मूले को अपनाने के लिए कुछ आसान और असरदार टिप्स दिए हैं-

1. खुद को रिकॉर्ड करें: सवालों के जवाब देते समय खुद को रिकॉर्ड करें और अपनी आवाज़ के लहजे, आँखों के तालमेल और शारीरिक हाव-भाव का आकलन करें।

2. सही हाव-भाव: इंटरव्यू रूम में शांत होकर प्रवेश करें, आत्मविश्वास से हाथ मिलाएं, सीधे बैठें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें।

3. आवाज पर नियंत्रण: स्पष्ट बोलें, स्पीड और पिच में बदलाव लाएं और आवाज में गर्माहट रखें।

4. अभ्यास: इंटरव्यू की तैयारी में 50% समय जवाबों पर, 30% समय आवाज के लहजे पर और 20% समय शारीरिक भाषा पर दें।

वारिकू का मैसेज बिल्कुल साफ है कि इंटरव्यू सिर्फ आपके नॉलेज की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के प्रदर्शन का मौका है। यदि आपके शब्द और आपकी शारीरिक भाषा एक-दूसरे का साथ नहीं करते हैं, तो आपका जवाब प्रभावी नहीं होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Jobs News Internship Sarkari Naukri
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।