16 लाख कमाने वाला भी परेशान, 50 हजार वाला खुश; अंकुर वारिकू ने खोली पैसे की असली हकीकत
अंकुर वारिकू ने पांच दोस्तों की कहानी से बताया कि 50 हजार से 16 लाख सैलरी पाने पर भी गलत आर्थिक फैसले और कर्ज इंसान का सुकून छीन लेते हैं।
अक्सर हम यही मान बैठते हैं कि जेब में पैसा ज्यादा आ जाए तो जिंदगी की आधी से ज्यादा उलझनें चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? मशहूर फाइनेंस क्रिएटर अंकुर वारिकू ने अपने नए यूट्यूब वीडियो में इसी खयाल को बड़े दिलचस्प अंदाज में तोड़ा है। उन्होंने स्कूल के पांच पुराने दोस्तों आरव, मीरा, कबीर, नैना और रोहन को एक ही रेस्टोरेंट की मेज पर डिनर के लिए बिठाया। मेन्यू सबके लिए एक है, शाम भी वही है, लेकिन इन पांचों की महीने की कमाई 50 हजार से शुरू होकर सीधे 16 लाख रुपये तक जाती है। हैरानी की बात यह है कि मेज पर सबसे ज्यादा कमाने वाला शख्स शायद महीने के आखिर में सबसे ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है।
कम कमाई का संतोष पर चार गुना सैलरी के सवाल
कहानी की शुरुआत होती है आरव से, जिसकी महीने की तनख्वाह 50 हजार रुपये है। वह एक शेयर्ड फ्लैट में रहता है, 12 हजार किराया भरता है और खाने-पीने, घर पैसे भेजने व इमरजेंसी फंड के बाद महीने में करीब 8 हजार रुपये बचा लेता है । आरव को बारिश में कैब बुक करने से पहले दस बार सोचना पड़ता है। किसी दोस्त की शादी आ जाए तो पूरा बजट हिल जाता है। फिर भी, संडे को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने और साथ मिलकर खाना पकाने में उसे एक अजीब-सा सुकून और फक्र मिलता है।
वहीं दूसरी तरफ है मीरा, जो हर महीने 2 लाख रुपये कमाती है। आरव के मुकाबले उसकी आमदनी चार गुना है, लेकिन उसकी बचत 80 हजार रुपये महीना यानी सीधे दस गुना ज्यादा है। मीरा को एक लाख का आईफोन खरीदने या डिनर पर छह हजार खर्च करने से पहले हिसाब नहीं जोड़ना पड़ता। हालांकि, उसकी जद्दोजहद अलग है। वह एक ऐसे घर से आई है जहां पैसों की तंगी रही, इसलिए आज अच्छा कमाने के बावजूद वह मेट्रो से सफर करती है और सादा जिंदगी जीती है ताकि अपने ट्रैवल के शौक और मां को बिजनेस क्लास में घुमाने का सपना पूरा कर सके। लोग उसकी इसी सादगी पर सौ सवाल दागते हैं कि इतनी अच्छी नौकरी के बाद भी उसने कार या घर क्यों नहीं लिया।
2 करोड़ के घर का जाल
कबीर हर महीने 4 लाख रुपये कमाता है और करीब 2.2 लाख रुपये बचा लेता है। उसने पैसे से सामान के बजाय अपना वक्त और आजादी खरीदी है। घर में कुक है, सफाई के लिए मदद है और गाड़ी चलाने को ड्राइवर। ऑफिस के बाद वह बेफिक्र होकर पिकल बॉल खेलता है।
मगर 26 साल के कबीर पर अब घरवालों की तरफ से शादी और खुद का घर खरीदने का भारी दबाव है। जिस फ्लैट में वह 55 हजार किराया दे रहा है, उसे खरीदने की कीमत 2 करोड़ रुपये है। अगर वह अपनी पूरी बचत डाउन पेमेंट में झोंक दे और 1.7 करोड़ का लोन ले ले, तो डेढ़ लाख से ज्यादा की ईएमआई उसकी बचत को घटाकर महज 60 हजार पर ले आएगी यानी वह मीरा से दोगुना कमाकर भी उससे कम बचा पाएगा।
नैना की उलझन क्या
मेज पर सबसे खुशमिजाज दिखने वाली नैना महीने के 8 लाख रुपये कमाती है। सबको लगता है उसकी जिंदगी बेफिक्र है। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत बेहद कड़वी है। कोविड के दौरान उसके पिता का कारोबार डूब गया और परिवार पर 20 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ गया। इकलौती संतान होने के नाते यह पूरी जिम्मेदारी नैना के कंधों पर है। वह महीने में करीब 5 लाख रुपये बचाती है, जो सीधे कर्ज चुकाने में चले जाते हैं। हालत यह है कि रेस्टोरेंट में 400 रुपये की एक मामूली ड्रिंक ऑर्डर करते वक्त भी उसके भीतर अपराधबोध जाग उठता है। उसे अपनी नौकरी और शहर दोनों पसंद नहीं हैं, फिर भी वह अगले डेढ़ दशक तक इसी बोझ तले बंधी हुई है।
रोहन की 16 लाख की कमाई, फिर भी आजादी दांव पर
आखिर में आता है रोहन आईआईटी और आईआईएम से पढ़ा, महज 27 साल की उम्र में कंपनी का पार्टनर और महीने की 16 लाख रुपये तनख्वाह। वह हर महीने 11 लाख रुपये बचाता है, जो कई लोगों की सालाना कमाई से ज्यादा है। लेकिन उसका दिल 12 करोड़ रुपये के एक आलीशान घर पर आ गया है। 10 करोड़ के लोन की करीब 9.5 लाख रुपये की किस्त और घर के रखरखाव का खर्चा उसकी पूरी आर्थिक ताकत निचोड़ लेगा। 11 लाख बचाने वाला रोहन एक ही फैसले से अगले 15-20 साल के लिए नौकरी की बेड़ियों में जकड़ जाएगा।
क्या है कहानी का निचोड़
इस पूरी बातचीत का निचोड़ देते हुए अंकुर वारिकू एक सीधी-सी बात सामने रखते हैं कि पैसा खुद में न अच्छा है न बुरा, उसका असली चेहरा इस बात से तय होता है कि हम उसे किस मकसद के लिए खर्च करते हैं। खुश रहने के लिए महंगे रेस्टोरेंट या बड़ी गाड़ी की नहीं, बल्कि अपनी आजादी बचाए रखने की जरूरत होती है। दूसरों की बड़ी सैलरी या नए घर को देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बाहर से चमकती हुई जिंदगी के भीतर कौन-सा कर्ज या तनाव पल रहा है, यह सिर्फ वही इंसान जानता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव