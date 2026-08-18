आंध्र प्रदेश में 15,941 पद 'मेगा DSC-2025' शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रही पारदर्शी, अब हर साल होगी परीक्षा
आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 'मेगा DSC-2025' भर्ती के बारे में बताया कि 15,941 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और अब हर साल शिक्षक भर्ती आयोजित होगी।
आंध्र प्रदेश केमुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में 'मेगा DSC-2025' शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का पूरी मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया शत-प्रतिशत पारदर्शी और निष्पक्ष रही है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया गया। प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी का डेटा ट्रैक किया जा सकता है और पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट जवाबदेही तय की गई है।
3.3 लाख अभ्यर्थियों का विश्वास और 15,941 पद
शिक्षकों की इस सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया में 15,941 सरकारी शिक्षक पदों के लिए कुल 3.3 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो पिछले सात लंबे वर्षों से दिन-रात मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
148 दिन, 89 सत्र और 42,000 सवाल
इस भर्ती को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को महज 148 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए कुल 89 टेस्ट सेशंस चलाए गए। इसमें 13 अलग-अलग विषयों से लगभग 42,000 प्रश्नों का एक बहुत बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया गया था, ताकि परीक्षा का स्तर ऊंचा और पारदर्शी बना रहे।
स्पोर्ट्स कोटा और युवाओं के लिए हर साल भर्ती की घोषणा
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस भर्ती में स्पोर्ट्स कोटा भी लागू किया गया है, ताकि खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवाओं को भी शिक्षा सेवा में आने का मौका मिल सके।
इसी बीच छात्रों और युवाओं को एक बड़ी राहत देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं को नियमित अवसर देने के लिए हर साल DSC परीक्षा आयोजित करेगी, ताकि युवाओं को नियमित रूप से अवसर मिल सकें।
पुरानी भर्ती को किया गया था अपग्रेड
वर्ष 2024 में पदभार संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पुरानी 6,100 पदों की भर्ती के नोटिफिकेशन को रद्द कर 16,347 पदों के लिए मेगा भर्ती का नोटिस जारी किया था। इसमें से 15,941 पदों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया पूरी की गई। सभी सफल अभ्यर्थियों को समय पर ऑफर लेटर दिए गए, ट्रेनिंग प्रदान की गई और उन्हें स्कूलों में पदस्थापित भी कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कानूनी जांच में किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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