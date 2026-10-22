जापानी मैगजीन में छाया सुपर 30 वाले आनंद कुमार का जलवा, गणित का डर दूर करेंगें 'भोलू' और 'रिकी'
जापान की मशहूर मैगजीन PRESIDENT ने सुपर-30 के आनंद कुमार की नई पहल 'सुपर इनफिनिटी' को बच्चों के मन से गणित का डर दूर करने वाला एक बड़ा वैश्विक शिक्षा आंदोलन बताया है।
सुपर 30 के संस्थापक और फेमस टीचर आनंद कुमार ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। आनंद कुमार की कहानी अब सात समंदर पार जापान तक पहुंच चुकी है। जापान की प्रतिष्ठित मैगजीन प्रेसिडेंट ने अपने विशेष फीचर में आनंद कुमार की नई डिजिटल पहल सुपर इनफिनिटी को सिर्फ एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि बच्चों के मन से गणित के डर को खत्म करने और उनकी स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा ग्लोबल एजुकेशन मूवमेंट बताया है। आनंद कुमारने पटना की रेलवे लाइन के किनारे बने महज डेढ़ कमरे के एक जर्जर घर से निकलकर दुनिया भर के लाखों छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनने तक का सफर तय किया है।
ट्रेन की पटरियों के पास से कैम्ब्रिज के सपने तक का सफर
जापानी मैगजीन ने आनंद कुमार के शुरुआती जीवन के कठिन संघर्षों के बारे में भी लिखा है। 1 जनवरी 1973 को पटना में जन्मे आनंद कुमार के पिता डाक विभाग में एक मामूली क्लर्क थे। उनका परिवार ट्रेन की पटरियों के पास बने महज डेढ़ कमरे के एक जर्जर मकान में रहता था। जहां से हर घंटे गुजरने वाली तेज गति वाली ट्रेनें पूरे घर को हिला देती थीं, उसी शोर और तंगी के बीच बैठकर आनंद कुमार ने गणित के रहस्यों को समझा और महारत हासिल की।
वित्तीय तंगी और संसाधनों के अभाव के कारण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिले का उनका सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन इस असफलता ने उन्हें वंचित वर्ग के बच्चों की जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी।
सुपर 30 से सुपर इनफिनिटी तक का ऐतिहासिक सफर
'सुपर 30' के माध्यम से उन्होंने अनगिनत गरीब प्रतिभावान छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में प्रवेश दिलाया। जापानी लोगों को आईआईटी की प्रतिष्ठा समझाने के लिए मैगजीन ने इसकी तुलना अपने देश के टॉप टोक्यो यूनिवर्सिटी से की।
अब इसी सफर को 'सुपर इनफिनिटी' के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर के बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क फ्री डिजिटल शिक्षा देना है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि जल्द ही इसके एजुकेशनल वीडियो जापानी भाषा में भी जारी किए जाएंगे।
'भोलू' और 'रिकी' से आसान बनाई कठिन गणित
जापानी मैगजीन ने आनंद कुमार की अनोखी और अनूठी शिक्षण शैली की जमकर सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार, वे गणित के जटिल और कठिन सिद्धांतों को चुटकियों में समझाने के लिए 'भोलू' और 'रिकी' जैसे काल्पनिक किरदारों और कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका न केवल पढ़ाई को बेहद मनोरंजक बनाता है, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के अंदर यह आत्मविश्वास भर देता है कि वे भी कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सकते हैं।
अब जापानी भाषा में भी मिलेंगे एजुकेशनल वीडियो
जापानी मैगजीन ने इस बात को भी बताया है कि आनंद कुमार की संस्था जल्द ही जापानी भाषा में भी अपने शैक्षणिक वीडियो जारी करने की प्लानिंग कर रही है, ताकि जापान के छात्र भी इस अनोखे एजुकेशन मॉडल का लाभ उठा सकें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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