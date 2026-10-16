कहीं गरीब बच्चों के रास्ते बंद न हो जाएं... नंदन नीलेकणि के एआई वाले आइडिया पर आनंद कुमार को ऐतराज
आनंद कुमार ने नीट पेपर लीक रोकने के लिए एआई के इस्तेमाल पर नंदन नीलेकणि के सुझाव को गरीब और ग्रामीण छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बताया।
देश में नीट जैसी अहम परीक्षाओं में पेपर लीक की बीमारी नासूर बन चुकी है और इस समस्या का पक्का इलाज ढूंढने के लिए हर स्तर पर मंथन चल रहा है। इसी बीच परीक्षा सुधारों को लेकर दो बड़ी हस्तियों के बीच एक दिलचस्प वैचारिक मतभेद सामने आया है। एक तरफ तकनीक की दुनिया के दिग्गज और इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि हैं, जिनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करके इस धांधली पर हमेशा के लिए लगाम कसी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जमीन से जुड़े मशहूर गणितज्ञ और 'सुपर 30' के संस्थापक आनंद कुमार हैं, जिन्होंने इस हाई-टेक सुझाव पर गहरी चिंता जताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। आनंद कुमार का साफ कहना है कि तकनीक का अंधाधुंध इस्तेमाल हमारे उन गरीब और होनहार बच्चों के सपनों को कुचल सकता है, जो दूरदराज के गांवों में बैठकर अपनी किस्मत बदलने की जद्दोजहद कर रहे हैं।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नंदन नीलेकणि ने आखिर क्या कहा था। नई दिल्ली में हुए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 में बोलते हुए नीलेकणि ने पेपर लीक को एक ऐसी समस्या बताया जिसे तकनीक के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है। वह परीक्षा सुधारों पर बनी एक हाई-पावर टास्क फोर्स के मुखिया भी हैं। उनका सुझाव था कि तयशुदा प्रश्नपत्रों की जगह एक विशाल क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाए। फिर ऐन परीक्षा वाले दिन, बिल्कुल आखिरी मिनट पर एआई की मदद से नया पेपर जनरेट किया जाए। उनका तर्क है कि जब पेपर पहले से मौजूद ही नहीं होगा, तो कोई उसे चुराकर बेचेगा कैसे? इसके लिए उन्होंने सभी परीक्षाओं को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित करने की वकालत भी की, जिसके लिए देश भर में परीक्षा केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा।
आइडिया पर क्या की टिप्पणी
सुनने में यह आइडिया किसी हॉलीवुड फिल्म जितना शानदार लगता है, लेकिन बरसों से गांव-देहात के गरीब बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाने वाले आनंद कुमार ने इसकी व्यावहारिक कमियों की पोल खोल दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए तीन बड़ी आपत्तियां दर्ज कराईं। पहली और सबसे बड़ी चिंता यह है कि पूरी व्यवस्था को कंप्यूटर आधारित बनाने से उन लाखों प्रतिभाशाली बच्चों के सामने एक नई दीवार खड़ी हो जाएगी, जिनके पास आज भी कंप्यूटर की पर्याप्त सुविधा नहीं है। आनंद कुमार का सवाल बेहद जायज है कि पेपर लीक रोकना अहम है, लेकिन क्या इसके चक्कर में हम उन बच्चों को रेस से बाहर कर दें जो अभावों में जीते हैं? कहीं नकल रोकने के नाम पर हम अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और चौड़ा तो नहीं कर रहे?
उनकी दूसरी चिंता परीक्षा केंद्रों के बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। मेट्रो शहरों में तो बेहतरीन कंप्यूटर लैब मिल जाएंगे, लेकिन दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में बनने वाले सेंटर्स का क्या होगा? क्या वहां बिजली, इंटरनेट और सुरक्षा के वैसे ही कड़े इंतजाम होंगे जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में होते हैं? अगर ग्रामीण इलाकों के सेंटर्स पर कोई तकनीकी दिक्कत आ गई या सुरक्षा में चूक हुई, तो वहां के बच्चों का क्या होगा?
तीसरी और बेहद तकनीकी आपत्ति एआई की सटीकता को लेकर है। आनंद कुमार ने एक बड़ी हकीकत की तरफ ध्यान खींचा है कि जब इंसान सीमित सवालों का पेपर सेट करता है, तब भी हर साल लगभग हर परीक्षा में सवालों के गलत होने पर विवाद खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अगर हजारों सवालों का एक विशाल क्वेश्चन बैंक बना दिया जाए और उसमें से एआई आखिरी मौके पर रैंडम सवाल चुने, तो इस बात की क्या गारंटी है कि सारे सवाल सौ फीसदी सही ही होंगे?
आनंद कुमार ने अपनी बात रखते हुए यह भी साफ किया कि वह तकनीक या एआई के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। वह मानते हैं कि एआई शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और प्रश्नपत्र बनाने में विशेषज्ञों की मदद कर सकता है। लेकिन उनका मानना है कि एआई को मददगार तक ही सीमित रखना चाहिए, न कि उसे आखिरी फैसला लेने वाली अथॉरिटी बना देना चाहिए। हमें मौजूदा सिस्टम की कमियों को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि एक ऐसा नया सिस्टम थोप देना चाहिए जो टैलेंटेड लेकिन गरीब बच्चों के लिए रास्ते बंद कर दे। आनंद कुमार की यह बात सीधे दिल पर लगती है कि एक छोटी सी तकनीकी गलती का नुकसान सिर्फ कुछ अंकों का नहीं होता, बल्कि यह किसी बच्चे का पूरा सपना तबाह कर सकता है।
विरोध के बावजूद नीलेकणि का सम्मान
दिलचस्प बात यह है कि इस कड़े सैद्धांतिक विरोध के बावजूद आनंद कुमार के मन में नंदन नीलेकणि के लिए गहरा सम्मान बरकरार है। उन्होंने याद दिलाया कि नीलेकणि ने अपनी मशहूर किताब 'इमेजिनिंग इंडिया' में सुपर 30 की जमकर तारीफ की थी। आनंद कुमार कहते हैं कि वह नीलेकणि की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ऐन मौके पर एआई के इस्तेमाल वाले उनके इस हालिया सुझाव से वह विनम्रतापूर्वक असहमत हैं। यह पूरी बहस इस बात का सबूत है कि भारत जैसे विविधता और गैर-बराबरी वाले देश में नीतियां बनाते समय सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखना कितना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव