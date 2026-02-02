AMU Admission 2026: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू; यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए करें आवेदन
AMU Admission 2026: देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने विभिन्न स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, वे अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
आज से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 1 फरवरी 2026 से उपलब्ध करा दिए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट amucontrollerexams.com पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार एक से अधिक कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म का उपयोग करना होगा।
प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल
विश्वविद्यालय ने विभिन्न कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तारीखें भी सार्वजनिक कर दी हैं। अधिकांश परीक्षाएं ‘पेन और पेपर’ मोड में आयोजित की जाएंगी।
बीए (ऑनर्स) (BA Hons): 12 अप्रैल और 19 अप्रैल 2026
बीटेक, बीआर्क और बीबीए (B.Tech, B.Arch, BBA): 19 अप्रैल 2026
सीनियर सेकेंडरी (विज्ञान स्ट्रीम) और डिप्लोमा इंजीनियरिंग: 26 अप्रैल 2026
ब्रिज कोर्स (मदरसा छात्रों के लिए): 26 अप्रैल 2026
एमबीए (MBA), बीएड (B.Ed), और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (MPH): 7 जून 2026
7 जून का दिन विश्वविद्यालय के लिए सबसे व्यस्त रहने वाला है क्योंकि इस दिन कई प्रमुख प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी।
आवेदन शुल्क और जरूरी डॉक्यूमेंट
विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये से 1,050 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन के समय छात्रों को इन डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी।
हालिया पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड)
सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान
आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट
कैसे करें आवेदन?
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट amucontrollerexams.com पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Admission' सेक्शन में 'Registration' लिंक पर क्लिक करें।
3. ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना प्रोफाइल बनाएं।
4. पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
5. ऑनलाइन मोड (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) के जरिए फीस का भुगतान करें।
6. अंत में फॉर्म सबमिट करें और 'कन्फर्मेशन पेज' का प्रिंटआउट ले लें।
विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे फॉर्म भरने से पहले 'गाइड टू एडमिशन' (Guide to Admissions 2026-27) को ध्यान से पढ़ें ताकि किसी भी तकनीकी गलती से बचा जा सके।