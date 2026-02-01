AMU Admission 2026: यूजी-पीजी से एमबीए तक एंट्रेंस एग्जाम शेड्यूल जारी, आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू

संक्षेप: AMU Admission 2026: एएमयू एडमिशन 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एंट्रेंस एग्जाम की तारीखें घोषित हैं, ऐसे में उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर तैयारी में जुट जाएं।

AMU Admission 2026: देश की प्रतिष्ठित केंद्रीय यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में पढ़ाई करने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए राहत और उम्मीद भरी खबर है। एएमयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रविवार, 1 फरवरी 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही एंट्रेंस एग्जाम का पूरा शेड्यूल भी सार्वजनिक कर दिया गया है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट amucontrollerexams.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी सभी प्रमुख पाठ्यक्रमों में दाखिला एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होगा। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएंगी, जिससे पारंपरिक और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनी रहे।

एप्लिकेशन फीस और जरूरी निर्देश एएमयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आवेदन शुल्क कोर्स के अनुसार तय किया गया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक, आवेदन फीस 750 रुपये से लेकर 1,050 रुपये तक रखी गई है। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वे केवल एक ही आवेदन फॉर्म भरें, भले ही वे एक से ज्यादा कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हों। अलग-अलग फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी गई है।

एएमयू एंट्रेंस एग्जाम 2026-27: तारीखें घोषित एएमयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एंट्रेंस एग्जाम का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। बीए (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 12 अप्रैल और 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। 19 अप्रैल 2026 को ही बीटेक, बीआर्क और बीबीए जैसे तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षाएं होंगी, जिससे यह दिन कई छात्रों के लिए खासा महत्वपूर्ण रहेगा।

स्कूल, डिप्लोमा और ब्रिज कोर्स की परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को सीनियर सेकेंडरी स्कूल (साइंस स्ट्रीम), डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ह्यूमैनिटीज व कॉमर्स स्ट्रीम) की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसी दिन ब्रिज कोर्स एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए रखी गई है, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या एएमयू से मान्यता प्राप्त मदरसों से 10+2 या समकक्ष योग्यता प्राप्त की है।

7 जून को एक साथ कई बड़े एग्जाम एएमयू एडमिशन प्रक्रिया में 7 जून 2026 का दिन सबसे व्यस्त माना जा रहा है। इस दिन एमबीए के कई स्पेशलाइजेशन जैसे इंटरनेशनल बिजनेस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (MPH), मास्टर ऑफ सोशल वर्क (MSW) और बीएड की प्रवेश परीक्षाएं भी इसी दिन आयोजित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी को उम्मीद है कि इस दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे।