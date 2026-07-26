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Amisha Gautam Success Story: मां को खोया, बिना कोचिंग दूसरे प्रयास में BPSC किया क्रैक; इस तरह की तैयारी

By Dheeraj Pal
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बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में इस साल कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इन सफल उम्मीदवारों में मुजफ्फरपुर की रहने वाली अमीषा गौतम का नाम भी शामिल है।

Amisha Gautam Success Story Lost her mother cracked BPSC in her second attempt without coaching here is how she prepared
अमीषा गौतम बीपीएससी सक्सेस स्टोरी

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में इस साल कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इन सफल उम्मीदवारों में मुजफ्फरपुर की रहने वाली अमीषा गौतम का नाम भी शामिल है। उन्होंने ग्रामीण विकास अधिकारी (Rural Development Officer) के पद पर चयनित होकर यह साबित कर दिया कि सही रणनीति, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर बिना कोचिंग भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पास की जा सकती हैं।

कौन हैं अमीषा गौतम

अमीषा गौतम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शाहबाजपुर की रहने वाली हैं। उनके पिता मनोज कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) में अधिकारी हैं। अमीषा ने कम उम्र में अपनी मां अंजु प्रभा को खो दिया था। इसके बाद उनकी सौतेली मां ज्योति कुमारी ने उनका हर कदम पर साथ दिया और पढ़ाई के लिए लगातार प्रेरित किया। बचपन से ही मेधावी छात्रा रहीं अमीषा ने अपनी 12वीं की पढ़ाई डीएवी बखरी से पूरी की।

कहां तक की है पढ़ाई

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स से इतिहास विषय में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई का फैसला लिया और वर्तमान में Campus Law Centre, Delhi University से एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी भी जारी रखी।

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इस तरह की तैयारी

अमीषा की तैयारी का सबसे खास पहलू यह रहा कि उन्होंने किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी तैयारी मुख्य रूप से सेल्फ स्टडी के जरिए की। विषयों को समझने और अपडेट रहने के लिए उन्होंने YouTube और Telegram जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया और ChatGPT जैसे AI टूल्स का उपयोग विशेष रूप से BPSC मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी में किया।

नहीं दिया मॉक टेस्ट

दिलचस्प बात यह है कि अमीषा ने अपनी तैयारी के दौरान प्रीलिम्स, मेन्स या इंटरव्यू के लिए किसी भी प्रकार का मॉक टेस्ट नहीं दिया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी रणनीति, नियमित अभ्यास और कॉन्सेप्ट की मजबूत समझ के बल पर परीक्षा के सभी चरण सफलतापूर्वक पार किए।

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दूसरे प्रयास में मिली सफलता

BPSC की यह परीक्षा अमीषा का दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास से मिली सीख को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और दूसरी कोशिश में सफलता हासिल कर ली। ग्रामीण विकास अधिकारी के पद पर चयनित होने के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को सीमित नहीं किया है। उनका अगला लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाना है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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