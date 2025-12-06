Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Ambedkar Quotes : BR Ambedkar Death Anniversary babasaheb Inspiring Quotes thoughts on Babasaheb Mahaparinirvan Din
BR Ambedkar Quotes : बाबासाहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शेयर करें उनके ये 10 प्रेरणादायी विचार

BR Ambedkar Quotes : बाबासाहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शेयर करें उनके ये 10 प्रेरणादायी विचार

संक्षेप:

Mahaparinirvan Din Ambedkar Quotes : बाबासाहेब अंबेडकर के विचार, संघर्ष और दूरदृष्टि हमें सदैव एक प्रगतिशील, संवेदनशील और समावेशी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर आप उनके विचारों को शेयर कर उन्हें याद कर सकते हैं।

Dec 06, 2025 06:37 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Mahaparinirvan Din BR Ambedkar Quotes : आज 6 दिसंबर को देश भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रबल संवाहक तथा आधुनिक भारत के निर्माण में अद्वितीय योगदान देने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने पूरा जीवन दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। दलितों के मसीहा अंबेडकर महान चिंतक, समाज सुधारक, न्यायविद व अर्थशास्त्री भी थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अंबेडकर पुण्यतिथि के दिन लोग उनकी प्रतिमा पर फूल-माला चढ़ाते हैं। दीपक व मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कई जगहों पर उनकी याद में कार्यक्रम होते हैं। प्रभात फेरी व रैलियां निकाली जाती हैं। उनके विचारों को याद करने के अलावा उनकी संघर्ष गाथा भी बताई जाती है। उनके विचार, संघर्ष और दूरदृष्टि हमें सदैव एक प्रगतिशील, संवेदनशील और समावेशी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप भी आज उनके विचारों को शेयर कर उन्हें याद कर सकते हैं।

डॉ भीमराव अंबेडकर के अनमोल विचार-

1. जीवन लम्बा होने के बजाय महान होना चाहिए।

2. धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।

3. यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए।

4. हिन्दू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

5. इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है, जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो।

ये भी पढ़ें:बाबासाहेब अंबेडकर पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर भाषण

6. बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं।

7. समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा।

8. यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा।

9. जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिये बेमानी है।

10. मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
BR Ambedkar
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।