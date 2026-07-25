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40 लाख सालाना की जॉब छोड़ अमेरिका में क्यों चुना 1.9 करोड़ का पैकेज? इंजीनियर ने बताई वजह

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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ज्यादातर भारतीय युवाओं का सपना होता है कि वे पढ़ाई पूरी कर विदेश में अच्छी नौकरी करें। आमतौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह ज्यादा सैलरी मानी जाती है।

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भारत में 40 लाख की नौकरी छोड़ अमेरिका में क्यों चुनी 1.9 करोड़ की नौकरी?

ज्यादातर भारतीय युवाओं का सपना होता है कि वे पढ़ाई पूरी कर विदेश में अच्छी नौकरी करें। आमतौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह ज्यादा सैलरी मानी जाती है। लेकिन अमेजन में काम करने वाली भारतीय मशीन लर्निंग इंजीनियर हारिका सत्ती का मानना है कि करियर का फैसला सिर्फ पैसों के आधार पर नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि भारत में 40 लाख रुपये सालाना की नौकरी आरामदायक जिंदगी दे सकती है, लेकिन उन्होंने अमेरिका में करीब 2 लाख डॉलर यानी करीब 1.9 करोड़ रुपये सालाना के पैकेज वाली नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि वहां सीखने, नई तकनीकों पर काम करने और करियर में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर हैं।

सिर्फ सैलरी नहीं, करियर ग्रोथ को दी प्राथमिकता

कंटेंट क्रिएटर उमंग चौधरी के साथ बातचीत में हारिका से पूछा गया कि अगर उन्हें अमेरिका में 2 लाख डॉलर (करीब 1.9 करोड़ रुपये) सालाना और भारत में 40 लाख रुपये सालाना की नौकरी में से एक चुननी हो, तो वे क्या चुनेंगी। इस पर हारिका ने कहा कि अगर बात सिर्फ पैसों और लाइफस्टाइल की हो, तो वे भारत में 40 लाख रुपये सालाना की नौकरी चुनेंगी। उनके मुताबिक, इस सैलरी में भारत में ज्यादा आरामदायक और बेहतर जीवन जिया जा सकता है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर करियर, नई तकनीकों पर काम करने का मौका और प्रोफेशनल ग्रोथ को देखा जाए, तो अमेरिका बेहतर विकल्प है। वहां बड़ी टेक कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट पर अधिक निवेश करती हैं, जिससे कर्मचारियों को अत्याधुनिक तकनीकों, बेहतर कंप्यूटिंग संसाधनों और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा के साथ काम करने का अवसर मिलता है।

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अमेरिका जाने के बाद पूरी तरह बदल गई सोच

हारिका के अनुसार, अमेरिका जाना सिर्फ ज्यादा कमाई करने का फैसला नहीं था, बल्कि इससे उनकी सोच और करियर को देखने का नजरिया भी बदल गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका जाना सही फैसला था, तो उन्होंने जवाब दिया, "200 प्रतिशत।"सउन्होंने बताया कि भारत में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका लक्ष्य सिर्फ अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और आर्थिक रूप से स्थिर होना था। लेकिन अमेरिका आने के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं। अब उनका फोकस नई चीजें सीखने, आधुनिक तकनीकों पर काम करने और अपने करियर में लगातार आगे बढ़ने पर है।

Amazon में कितना मिलता है पैकेज?

हारिका सत्ती इस समय Amazon में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग-II (MLE-II) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि इस पद पर कर्मचारियों को केवल बेस सैलरी ही नहीं, बल्कि बोनस और कंपनी के शेयर (Stocks) भी मिलते हैं। उनके मुताबिक, MLE-II पद पर बेस सैलरी आमतौर पर 1.5 लाख डॉलर से 2 लाख डॉलर (करीब 1.3 करोड़ से 1.9 करोड़ रुपये) के बीच होती है। इसके अलावा बोनस और स्टॉक मिलाकर कुल पैकेज और बढ़ जाता है।

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

हारिका के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई। एक यूजर ने लिखा, "मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। भारत में 40 लाख रुपये सालाना की सैलरी में भी लग्जरी लाइफ जीना आसान नहीं है।" दूसरे यूजर ने कहा कि अमेरिका में 2 लाख डॉलर की सैलरी का वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस राज्य में रहता है, क्योंकि हर राज्य में टैक्स और रहने का खर्च अलग-अलग होता है।

वहीं, एक अन्य यूजर ने टैक्स के बाद मिलने वाली आय की तुलना करते हुए कहा कि आर्थिक दृष्टि से भी अमेरिका की नौकरी अधिक फायदेमंद हो सकती है। उनके अनुसार, कैलिफोर्निया में 2 लाख डॉलर सालाना की सैलरी पर टैक्स के बाद करीब 1.32 लाख डॉलर बचते हैं, जबकि भारत में 40 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर टैक्स के बाद करीब 32 लाख रुपये हाथ में आते हैं। उनका कहना था कि यदि अमेरिका में की गई बचत भारत भेजी जाए, तो उसका आर्थिक फायदा और बढ़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस कहानी में किए गए सभी दावे और विचार संबंधित व्यक्ति के निजी अनुभव हैं। 'लाइव हिंदुस्तान' वेबसाइट सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं करती है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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