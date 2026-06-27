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इलाहाबाद विश्वविद्यालय PGAT 2 रिजल्ट जारी, MEd में मनोज और BEd में सौरभ टॉपर

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी-2026) के अंतर्गत पीजीएटी-2 और आईपीएस पाठ्यक्रमों के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए। एमएड में मनोज कुमार यादव ने 234 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय PGAT 2 रिजल्ट जारी, MEd में मनोज और BEd में सौरभ टॉपर

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी-2026) के अंतर्गत पीजीएटी-2 और आईपीएस पाठ्यक्रमों के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. कपिंदर की ओर से जारी सूचना के अनुसार, एमएड पाठ्यक्रम में मनोज कुमार यादव ने 234 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, बीएड (आर्ट्स) में सौरभ पांडेय ने 232 अंक, एमए मास कम्युनिकेशन में अभिषेक तिवारी ने 228 अंक तथा एमएससी एग्रीकल्चरल साइंस (एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड सॉयल साइंस) में निखिल कनौजिया ने 226 अंक प्राप्त कर अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

इसी प्रकार एमपीएड में रवि कुमार ने 206 अंक, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में मुस्कान पांडेय ने 205.2 अंक तथा एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में सुभी मिश्रा ने 204 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा एमएससी बायोकेमिस्ट्री में सुभाष चंद्र सरोज ने 200 अंक, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अक्षांश ने 194 अंक, एमएससी एनवायरनमेंटल साइंस में हर्ष वर्मा ने 190 अंक तथा एमएससी एग्रीकल्चरल साइंस (एंटोमोलॉजी) में प्रशांत तिवारी ने 186 अंक प्राप्त कर अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान हासिल किया।

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इसी क्रम में एमए वुमेन स्टडीज में अनुष्का जायसवाल ने 186 अंक, एमए थिएटर एंड फिल्म में प्रीत सिंह ने 184 अंक, अप्लाइड जियोलॉजी में भूमि मिश्रा ने 178 अंक, एमए इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज में खुशी कुमारी ने 176.4 अंक तथा मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज में प्रियांशु चौधरी ने 174 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त एमएससी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग में रिधिमा नामदेव ने 172 अंक, बीएड (साइंस) में शिवम मिश्रा ने 166 अंक, बीएड (कॉमर्स) में अच्युत पांडेय ने 147.9 अंक, एमएससी मैटेरियल साइंस में अभिनव सिंह ने 140 अंक, एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस में सौरभ कुमार ने 134.9 अंक, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में खुशी ने 130 अंक तथा एमएससी इन डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी में अनामिका देवी ने 124 अंक प्राप्त कर अपने पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान हासिल किया।

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एमसीए में अर्पिता ने किया टॉप

आईपीएस पाठ्यक्रमों में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) में अर्पिता गुप्ता ने 228 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में तुषार त्रिपाठी ने 216 अंक और एमवोक इन मीडिया स्टडीज में गौरव ने 200 अंक प्राप्त कर अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान हासिल किया।

अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड प्रवेश पोर्टल तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पीजीएटी-2026 लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों एवं अद्यतन सूचनाओं के लिए वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी है।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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