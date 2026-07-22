AU PG Admission 2026: हिंदी विभाग की चौथी मेरिट लिस्ट जारी, कई विषयों के नए कटऑफ घोषित; जानें पूरी डिटेल

सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में पीजी प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 से बढ़ाकर 23 जुलाई कर दी गई है। अनारक्षित 141.10, ईडब्ल्यूएस में 106.20, ओबीसी में 141, एससी में 94 अंक वाले।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक में दाखिले के लिए मंगलवार को कई विषयों का कटऑफ जारी कर दिया गया है। हिंदी विभाग ने परास्नातक प्रवेश के लिए चौथी सूची जारी कर दी है। विभाग की ओर से जारी कटऑफ के अनुसार अनारक्षित वर्ग में 156 और उससे अधिक, ओबीसी में 132 और उससे अधिक, एससी में 100 और उससे अधिक, एसटी में 66 और उससे अधिक, ईडब्ल्यूएस में 132 और उससे अधिक तथा डब्ल्यूयू वर्ग में 27 और उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए बुलाया गया है।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में पीजी प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 से बढ़ाकर 23 जुलाई कर दी गई है। अनारक्षित 141.10, ईडब्ल्यूएस में 106.20, ओबीसी में 141, एससी में 94 अंक वाले। एमएससी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में पांचवें कटऑफ में अनारक्षित के लिए 160 और उससे अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं। पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड 22 और 23 जुलाई को दोपहर दो बजे तक होंगे। सत्यापन और शुल्क जमा 23 जुलाई को शाम पांच बजे तक किया जा सकेगा।

ईश्वर शरण का कटऑफ प्राचीन इतिहास में अनारक्षित 95, एससी 50 और एसटी के सभी अभ्यर्थी, अर्थशास्त्र में अनारक्षित 70 तथा एससी-एसटी के सभी, अंग्रेजी में अनारक्षित 95 तथा एससी-एसटी के सभी, हिंदी में अनारक्षित 125 तथा एससी-एसटी के सभी, एमकॉम में अनारक्षित 105 तथा एससी-एसटी के सभी, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में अनारक्षित 100 तथा एससी-एसटी के सभी, राजनीतिशास्त्र में अनारक्षित 145 तथा एसटी के सभी और समाजशास्त्र में अनारक्षित 90 तथा एससी-एसटी के अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा।

एडीसी ने जारी किया नया कटऑफ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने बुधवार के लिए नया कटऑफ जारी कर दिया है। प्राचीन इतिहास में अनारक्षित 100 और एसटी के सभी, अर्थशास्त्र में अनारक्षित 70 तथा एससी-एसटी के सभी, अंग्रेजी साहित्य में अनारक्षित 80 और एसटी के सभी, भूगोल में अनारक्षित 140 और एसटी के सभी, हिंदी में अनारक्षित 100 और एसटी के सभी, इतिहास (आधुनिक एवं मध्यकालीन) में अनारक्षित 60 तथा एससी-एसटी के सभी, राजनीति विज्ञान में अनारक्षित 140 और एसटी के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। एमकॉम में अनारक्षित 125 और एसटी के सभी, गणित में अनारक्षित 115 और एसटी के सभी, भौतिक विज्ञान में अनारक्षित 125 तथा एससी-एसटी के सभी और एलएलएम में अनारक्षित 150 अंक पर प्रवेश होगा।

प्रवेश को आवेदन शुरू कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज परिसर स्थित पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में पुस्तकालय विज्ञान प्रमाणपत्र प्रशिक्षण (सी-लिब) के नए सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू है। अंतिम तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई है। केंद्र कार्यालय से आवेदन पत्र शाम चार से छह बजे तक प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं।

एसएस खन्ना: बीएड में 24 तक दाखिला एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के डॉ. मधु टंडन बीएड संकाय में बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के सत्र 2026-28 की प्रथम चयनितों की सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 24 जुलाई तक प्रवेश लेना होगा। इसके बाद प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।