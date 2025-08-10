Allahabad University : इविवि पीजी में दाखिले के लिए नया कटऑफ जारी

Allahabad University PG admission 2025: ईश्वर शरण डिग्री कालेज में परास्नातक (पीजी) कक्षाओं में नए कटऑफ पर प्रवेश प्रक्रिया रविवार को होगी। इविवि ने राजनीति विज्ञान और दर्शनशास्त्र में प्रवेश के लिए नया कटऑफ जारी कर दिया है।

Allahabad University PG admission 2025: ईश्वर शरण डिग्री कालेज में परास्नातक (पीजी) कक्षाओं में नए कटऑफ पर प्रवेश प्रक्रिया रविवार को होगी। प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे। साथ ही विभागवार कटऑफ जारी कर दिया गया है।

अर्थशास्त्र में सभी वर्ग (अनारक्षित) के लिए 82 या इससे अधिक, एसटी वर्ग के प्रवेश परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी पात्र है। प्राचीन इतिहास में एससी 42, के साथ ही प्राचीन इतिहास के खेल कोटा, कर्मचारी वार्ड और दिव्यांगजन कोटा के छात्रों को 11 अगस्त सुबह 11 बजे से प्रवेश के लिए बुलाया गया है। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में अनारक्षित वर्ग के लिए 100 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 80, ओबीसी के लिए 78, एससी के लिए 50 अंक अंक तय किया गया है।

हिन्दी के लिए ईडब्ल्यूएस 90 अंक, ओबीसी 80 तथा एससी के लिए 65 अंक कटऑफ तय किया गया है। राजनीतिशास्त्र में अनारक्षित वर्ग के लिए 150 अंक, समाजशास्त्र में अनारक्षित वर्ग के लिए 75 या इससे अधिक अंक वाले।

इविवि में आज का कटऑफ इविवि ने राजनीति विज्ञान और दर्शनशास्त्र में प्रवेश के लिए नया कटऑफ जारी कर दिया है। एमए राजनीति विज्ञान में ओबीसी कटऑफ 188.7, एससी 162, एसटी 68.4, ईडब्ल्यूएस 193 या इससे अधिक अंक वाले।

एडीसी: दो अंक गिरा एलएलबी का कटऑफ इलाहाबाद डिग्री कालेज ने एलएलबी का तीसरा कटऑफ जारी कर दिया है। तीन दिन में कटऑफ मात्र दो अंक गिरा है। पहला कटऑफ 157 अंक था और तीसरा कटऑफ 155 अंक है। इसपर प्रवेश 11 अगस्त को बेनीगंज परिसर में होंगे।