Allahabad University Exam: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चार वर्षीय स्नातक परीक्षा आज से शुरू, करीब 10 हजार छात्र होंगे शामिल

Allahabad University UG Exam 2025: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय परिसर और 11 संघटक कॉलेजों में लगभग 10 हजार परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर एक से शाम चार बजे तक होगी। मेजर विषय की परीक्षा अलग व्यवस्था के तहत कराई जाएगी।

परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद प्रवेश वर्जित रहेगा और परीक्षा समाप्ति से 30 मिनट पहले कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं और रोल नंबर या कोई निशान बनाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रश्न पत्र पर किसी भी प्रकार की लिखावट को अनुचित साधन (यूएफएम) माना जाएगा।

दिव्यांग परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिव्यांग परीक्षार्थियों को मिलेगी विशेष सुविधा लोकोमोटर डिसएबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों को, जिनका लिखने वाला हाथ कम से कम 40% प्रभावित है। प्रतिघंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को बड़े अक्षरों (मैग्नीफाइड फॉन्ट) में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही उन्हें भी प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। स्क्राइब लेने वाले अभ्यर्थी को मैग्नीफाइड फॉन्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। स्क्राइब उसी स्तर का परीक्षार्थी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोनों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।