Allahabad University : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड सबसे महंगा कोर्स
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बीए, बीएससी और बीकॉम भाग-दो की परीक्षा से संबंधित सूचना जारी की है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रोफेशनल एवं एकीकृत (इंटीग्रेटेड) स्नातक पाठ्यक्रमों की विभागीय फीस जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी शुल्क विवरण के अनुसार पांच वर्षीय एकीकृत बीबीए-एमबीए (मैनेजमेंट) पाठ्यक्रम सबसे महंगा रहेगा। इस कोर्स में प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 60 हजार रुपये विभागीय शुल्क निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय बीएएलएलबी (आनर्स) पाठ्यक्रम में पहले वर्ष की फीस 50 हजार रुपये तय की गई है। चार वर्षीय एकीकृत बीए-बीएड पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग वर्षों की फीस निर्धारित की गई है। पहले वर्ष 3,200 रुपये, दूसरे वर्ष 2,700 रुपये, तीसरे वर्ष 3,200 रुपये और चौथे वर्ष 4,200 रुपये विभागीय शुल्क देना होगा। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बीसीए के प्रथम सेमेस्टर की फीस 40 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
वहीं, पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड बीसीए-एमसीए (डेटा साइंस) पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर के लिए 45 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। बीवोक (फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी) के प्रथम सेमेस्टर की फीस 35 हजार रुपये होगी। मीडिया और डिजाइन से जुड़े पाठ्यक्रमों में बीए इन मीडिया स्टडीज के प्रथम सेमेस्टर की फीस 25 हजार रुपये, बीवोक इन मीडिया प्रोडक्शन की 30 हजार रुपये तथा बीए इन फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की प्रथम सेमेस्टर फीस 24 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बीए, बीएससी और बीकॉम भाग-दो की परीक्षा से संबंधित सूचना जारी की है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विष्णु पी. श्रीवास्तव के अनुसार जिन छात्र-छात्राओं को द्वितीय परीक्षा (सेकेंड इम्प्रूवमेंट) अथवा अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होना है, वे सात से 27 जुलाई तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं।
मुक्त विवि : घर बैठे समर्थ पोर्टल से मिलेगा दाखिला
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सोमवार से जुलाई-2026 प्रवेश सत्र का शुभारंभ हो गया। कुलपति प्रो. सत्यकाम ने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था लागू होने से विद्यार्थियों को घर बैठे आवेदन, नामांकन और अन्य सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रवेश सत्र में इस बार कुल 64 पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू किए गए हैं। इनमें 10 प्रमाण-पत्र, सात डिप्लोमा, छह स्नातक और 24 स्नातकोत्तर कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएलआईएस, एमए, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमएससी और होम साइंस आदि पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिए जा रहे हैं।
अभिषेक का पहला प्रवेश
जुलाई-2026 सत्र के प्रथम प्रवेशार्थी के रूप में प्रतापगढ़ के अभिषेक कुमार ने बीए कार्यक्रम में प्रवेश लिया। वहीं अयोध्या क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से प्रथम स्नातकोत्तर विद्यार्थी का भी सफल ऑनलाइन प्रवेश हुआ। इस अवसर पर प्रवेश प्रभारी प्रो. जे.पी. यादव ने समर्थ पोर्टल और नई प्रवेश व्यवस्था की जानकारी दी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी