Allahabad University: वजाहत नहीं, साहनी का नाटक पढ़ेंगे बीए के विद्यार्थी; हिंदी विभाग ने किए कोर्स में बदलाव

शॉर्ट बायो : अनिकेत कुमार यादव पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव

अनिकेत कुमार यादव भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे उच्च और तकनीकी शिक्षा की रिपोर्टिंग के साथ नवीनतम शोध, पाठकों की रुचि और विश्वसनीय रिपोर्टिंग पर मजबूत पकड़ रखते हैं। उनकी पहचान तथ्यपरक, प्रमाणिक और पाठक-केंद्रित पत्रकारिता के लिए है।

करियर का सफर

अनिकेत ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2012 में दैनिक जनसंदेश और डेली न्यूज एक्टिविस्ट जैसे समाचार पत्रों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की मजबूत नींव तैयार की। वह वर्तमान में प्रिंट के साथ ही ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े हुए हैं, जहां वे समाचार पत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए प्रभावी कंटेंट निर्माण कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अनिकेत ने बीए और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिससे उन्हें विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। वे शोध और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विजन

उच्च और तकनीकी शिक्षा विषयों पर अनिकेत की गहरी समझ है। उन्होंने शोध आधारित कई तथ्यपरक खबरें की हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता

पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर बारीक नजर।

एमएनएनआईजी और ट्रिपलआईटी जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की खबरों और यहां होने वाले शोध की रिपोर्टिंग।

रिसर्च आधारित मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज।

डिजिटल ट्रेंड एनालिसिस और ऑडियंस बिहेवियर पर स्टोरी।

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