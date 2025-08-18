Allahabad University : इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन पैटर्न में किया बदलाव, अब होंगी दो आंतरिक परीक्षाएं

Allahabad University : इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) ने स्नातकोत्तर (परास्नातक) और इंटीग्रेटेड (एकीकृत) पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन पैटर्न में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब तीन की बजाय केवल दो आंतरिक परीक्षाएं देनी होंगी।

Allahabad University : इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) ने स्नातकोत्तर (परास्नातक) और इंटीग्रेटेड (एकीकृत) पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन पैटर्न में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब तीन की बजाय केवल दो आंतरिक परीक्षाएं देनी होंगी। इनमें से जिस परीक्षा में छात्र-छात्राएं सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे, उसी को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव से नियमित अध्ययन की आदत विकसित होगी और परीक्षा का अनावश्यक दबाव भी कम होगा। इन कोर्सों में 40 प्रतिशत अंक आंतरिक परीक्षा से होंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रणाली शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी।

इविवि में परास्नातक स्तर पर सीबीसीएस (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) पहले से लागू है। इसके अंतर्गत पढ़ाई सेमेस्टर प्रणाली से होती है। वहीं, विधि और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित इंटीग्रेटेड कोर्सों में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू है। इन कोर्सों में अब तक आंतरिक परीक्षा का प्रावधान 40 फीसदी अंक का है और एक सेमेस्टर में तीन परीक्षाएं कराई जाती थीं, जो अब घटकर दो रह जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के स्नातक पाठ्यक्रमों में लागू होने के बाद पीजी और व्यावसायिक कोर्सों की मूल्यांकन प्रक्रिया में भी आंशिक बदलाव किया गया है। अब दो सेशनल परीक्षाएं कराई जाएगी।