Allahabad University: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए CUET अनिवार्य, 30 जनवरी तक स्नातक के लिए करें आवेदन
Allahabad University Admissions 2026: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीयूईटी-यूजी-2026 के लिए पंजीकरण तीन से 30 जनवरी तक किए जा सकेंगे।
Allahabad University Admissions 2026: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्नातक (यूजी) के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी-2026) के माध्यम से होगा। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों पर भी लागू रहेगी।
कुलसचिव प्रो. आशीष खरे ने बताया कि यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। सभी स्नातक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होंगे। पीआरओ प्रो. जया कपूर ने बताया कि जो अभ्यर्थी वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए सीयूईटी-यूजी-2026 में पंजीकरण कर सकते हैं।
आवेदन के समय एनटीए की वेबसाइट पर विश्वविद्यालय विकल्प में ‘यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद’ का चयन करना होगा। सीयूईटी-यूजी-2026 के लिए पंजीकरण तीन से 30 जनवरी तक किए जा सकेंगे, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। आवेदन में संशोधन के लिए दो से चार फरवरी तक करेक्शन विंडो उपलब्ध रहेगी। परीक्षा संभावित रूप से 11 से 31 मई के बीच कंप्यूटर आधारित मोड (सीबीटी) में आयोजित की जाएगी।
पांच विषयों का कर सकेंगे चयन
प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी भाषा, सामान्य योग्यता परीक्षा सहित अधिकतम पांच विषयों का चयन कर सकेंगे। इविवि में प्रवेश के लिए भाषा विषय (हिंदी या अंग्रेजी) तथा सामान्य योग्यता परीक्षा अनिवार्य होगी। मेरिट सूची भाषा, सामान्य योग्यता और डोमेन विषयों के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसलिंग के जरिए प्रवेश दिया जाएगा।
प्रत्येक प्रश्नपत्र में होंगे 50 अनिवार्य प्रश्न
परीक्षा पैटर्न की बात करें तो प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिनके लिए समय सीमा एक घंटा निर्धारित है। सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर पर एक अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। विवि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीयूईटी स्कोर के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।