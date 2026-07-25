AU Admission 2026 : 4 वर्षीय बीएड में प्रवेश को पहला कटऑफ जारी, राज्य विश्वविद्यालय में काउंसलिंग आज से

इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (आईपीएस) में बीसीए का पहला कटऑफ जारी हुआ है। इसमें अनारक्षित 476, ईडब्ल्यूएस 444, ओबीसी 426, एससी 377 और एसटी 298 अंक या इससे अधिक पर प्रवेश मिलेगा

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में चार वर्षीय बीए-बीएड (इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम) में प्रवेश के लिए प्रथम कटऑफ मेरिट जारी कर दी है। अनारक्षित वर्ग के 369 या इससे अधिक और एसटी के लिए 259 या इससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी शनिवार को दोपहर 12 बजे से शुल्क जमा कर सकेंगे। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई शाम 5:59 बजे तक है। अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग, सीट आवंटन और शुल्क जमा करने से जुड़ी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट और समर्थ पोर्टल पर देखने को मिलेगी।

इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का भी पहला कट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (आईपीएस) में बीसीए का पहला कटऑफ जारी हुआ है। इसमें अनारक्षित 476, ईडब्ल्यूएस 444, ओबीसी 426, एससी 377 और एसटी 298 अंक या इससे अधिक पर प्रवेश मिलेगा। शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 24 से 26 जुलाई शाम सात बजे तक है।

बीवोक मीडिया प्रोडक्शन में अनारक्षित 387.56, ईडब्ल्यूएस 364.01, ओबीसी 342.80 और एससी 286.99 अंक कटऑफ है। बीए मीडिया स्टडीज में अनारक्षित 455.12, ईडब्ल्यूएस 396.69, ओबीसी 384.82, एससी 296.38 और एसटी 246.87 अंक कटऑफ है। वहीं बीवोक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के दूसरे कटऑफ में अनारक्षित 457.21, ईडब्ल्यूएस 416.55, ओबीसी 410.64, एससी 380.31 और एसटी 279.81 अंक निर्धारित किए गए हैं।

राज्य विश्वविद्यालय में काउंसलिंग आज से प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया 25 से 30 जुलाई तक नैनी परिसर के एकेडमिक ब्लॉक-ए में सुबह 10 बजे से होगी। 25 को आईपीएम (बीबीए) व एमबीए व एमबीए के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी।

डवलपमेंट स्टडीज में काउंसिलिंग 27 तक इविवि के सेंटर फॉर डवलपमेंट स्टडीज में पीजी 2026 प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग की तिथि बढ़ा कर 27 जुलाई कर दी गई है। वहीं संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग में एमए व एमपीए (गायन, सितार और तबला) में प्रवेश लेने वाले छात्रों के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन 27 जुलाई को होगा।

संस्कृत में भौतिक सत्यापन 28 जुलाई तक प्रयागराज। इविवि संस्कृत विषय में ऑनलाइन शुल्क जमा कर चुके जिन छात्रों ने अभी तक प्रवेश-प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, वे 28 जुलाई तक दोपहर 2:30 से शाम पांच बजे के बीच संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग के पुस्तकालय में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन करा सकते हैं। छात्रों को स्वप्रमाणित प्रतियां भी जमा करनी होंगी।