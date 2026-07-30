Allahabad University Admission 2026: बीए का कटऑफ जारी, 515 अंक वालों को पहले मिलेगा मौका; जानें पूरी डिटेल्स

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीए में प्रवेश के लिए पहला कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया। अनारक्षित वर्ग में 515 या अधिक और एसटी वर्ग में 378 या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले प्रवेश दिया जाएगा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीए में प्रवेश के लिए पहला कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया। अनारक्षित वर्ग में 515 या अधिक और एसटी वर्ग में 378 या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले प्रवेश दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है उन्हें शुक्रवार की सुबह नौ बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट सुनिश्चित करनी होगी। अभ्यर्थी के भाषा विषय (हिंदी अथवा अंग्रेजी) के सर्वश्रेष्ठ अंक, किसी एक डोमेन विषय के सर्वश्रेष्ठ अंक तथा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की गई है। इसी मेरिट के आधार पर सीट आवंटित की गई है।

बीबीए-एमबीए का भी कटऑफ डारी बीबीए-एमबीए पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में अनारक्षित 515 अंक, ईडब्ल्यूएस 512, ओबीसी 469, एससी 415 और एसटी के लिए 357 कटऑफ निर्धारित किया गया है। प्रवेश गुरुवार शाम सात बजे तक होंगे। बीसीए में अनारक्षित 442, ईडब्ल्यूएस 423, ओबीसी 402, एससी 353, एसटी के लिए कटऑफ 234 अंक है। पांच वर्षीय बीसीए-एमसीए डाटा साइंस में अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 443, ओबीसी 395, एससी 342 और एसटी का 182 अंक है। प्रवेश शुक्रवार रात आठ बजे तक होंगे।

सीएमपी में एलएलबी-एलएलएम का नया कटऑफ जारी सीएमपी डिग्री कॉलेज ने एलएलबी और एलएलएम समेत विभिन्न परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नया कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया। काउंसिलिंग गुरुवार को होगी। एलएलबी में ईडब्ल्यूएस 150.10, ओबीसी 152 तथा एससी का कटऑफ 138.70 अंक है। एमकॉम में ओबीसी का कटऑफ 98 अंक है। एलएलएम में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों वर्गों के लिए 130 अंक व एससी के लिए कटऑफ 124 अंक है। भूगोल में अनारक्षित 140 तथा एससी के लिए 95 अंक, हिंदी में एससी के लिए 50 अंक, इतिहास में ईडब्ल्यूएस 100 और एससी 70 अंक तथा राजनीति विज्ञान में एससी वर्ग के लिए कटऑफ 119.70 अंक है।

एमकॉम में अनारक्षित वर्ग की सीटें फुल ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में परास्नातक प्रवेश का नया कटऑफ बुधवार को जारी किया गया। अर्थशास्त्र में अनारक्षित 45 अंक, ईडब्लूएस 35 और ओबीसी का कटऑफ 30 अंक है। अंग्रेजी में अनारक्षित 35, ईडब्ल्यूएस 25 एवं ओबीसी का कटऑफ 20 अंक है। हिंदी में अनारक्षित 50 एवं अधिक, एमकॉम में ईडब्ल्यूएस 65 अंक, राजनीतिशास्त्र में 90 एवं अधिक तथा समाजशास्त्र में अनारक्षित वर्ग के लिए कटऑफ 45 अंक है। प्रवेश गुरुवार को होंगे।