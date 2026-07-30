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Allahabad University Admission 2026: बीए का कटऑफ जारी, 515 अंक वालों को पहले मिलेगा मौका; जानें पूरी डिटेल्स

By Dheeraj Pal
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीए में प्रवेश के लिए पहला कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया। अनारक्षित वर्ग में 515 या अधिक और एसटी वर्ग में 378 या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले प्रवेश दिया जाएगा।

Allahabad university admission 2026 BA BBA MBA first cutoff released 515 marks first round
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए का कटऑफ जारी किया

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीए में प्रवेश के लिए पहला कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया। अनारक्षित वर्ग में 515 या अधिक और एसटी वर्ग में 378 या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले प्रवेश दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है उन्हें शुक्रवार की सुबह नौ बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट सुनिश्चित करनी होगी। अभ्यर्थी के भाषा विषय (हिंदी अथवा अंग्रेजी) के सर्वश्रेष्ठ अंक, किसी एक डोमेन विषय के सर्वश्रेष्ठ अंक तथा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की गई है। इसी मेरिट के आधार पर सीट आवंटित की गई है।

बीबीए-एमबीए का भी कटऑफ डारी

बीबीए-एमबीए पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में अनारक्षित 515 अंक, ईडब्ल्यूएस 512, ओबीसी 469, एससी 415 और एसटी के लिए 357 कटऑफ निर्धारित किया गया है। प्रवेश गुरुवार शाम सात बजे तक होंगे। बीसीए में अनारक्षित 442, ईडब्ल्यूएस 423, ओबीसी 402, एससी 353, एसटी के लिए कटऑफ 234 अंक है। पांच वर्षीय बीसीए-एमसीए डाटा साइंस में अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 443, ओबीसी 395, एससी 342 और एसटी का 182 अंक है। प्रवेश शुक्रवार रात आठ बजे तक होंगे।

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सीएमपी में एलएलबी-एलएलएम का नया कटऑफ जारी

सीएमपी डिग्री कॉलेज ने एलएलबी और एलएलएम समेत विभिन्न परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नया कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया। काउंसिलिंग गुरुवार को होगी। एलएलबी में ईडब्ल्यूएस 150.10, ओबीसी 152 तथा एससी का कटऑफ 138.70 अंक है। एमकॉम में ओबीसी का कटऑफ 98 अंक है। एलएलएम में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों वर्गों के लिए 130 अंक व एससी के लिए कटऑफ 124 अंक है। भूगोल में अनारक्षित 140 तथा एससी के लिए 95 अंक, हिंदी में एससी के लिए 50 अंक, इतिहास में ईडब्ल्यूएस 100 और एससी 70 अंक तथा राजनीति विज्ञान में एससी वर्ग के लिए कटऑफ 119.70 अंक है।

एमकॉम में अनारक्षित वर्ग की सीटें फुल

ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में परास्नातक प्रवेश का नया कटऑफ बुधवार को जारी किया गया। अर्थशास्त्र में अनारक्षित 45 अंक, ईडब्लूएस 35 और ओबीसी का कटऑफ 30 अंक है। अंग्रेजी में अनारक्षित 35, ईडब्ल्यूएस 25 एवं ओबीसी का कटऑफ 20 अंक है। हिंदी में अनारक्षित 50 एवं अधिक, एमकॉम में ईडब्ल्यूएस 65 अंक, राजनीतिशास्त्र में 90 एवं अधिक तथा समाजशास्त्र में अनारक्षित वर्ग के लिए कटऑफ 45 अंक है। प्रवेश गुरुवार को होंगे।

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आईईआरटी में चौथे दिन 161 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी (आईईआरटी) में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। बुधवार को चौथे दिन की काउंसिलिंग में 161 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। इसके साथ ही प्रमुख कोर ब्रांचों में अनारक्षित और ओबीसी वर्ग की अधिकांश सीटें भर चुकी हैं। अब चुनिंदा शाखाओं में ही सीटें रिक्त हैं। आईईआरटी के 13 डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में अनारक्षित वर्ग की 273 सीटों में से अब केवल 28 सीटें ही रिक्त हैं। ओबीसी वर्ग की 182 सीटों में से 42 सीटें बची हैं।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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