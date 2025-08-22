Allahabad University academic calendar released internal exam will be given only one month after the admission इलाहाबाद विश्वविद्यालय : शैक्षणिक कैलेंडर जारी, दाखिले के एक माह बाद ही देंगे आंतरिक परीक्षा,, Career Hindi News - Hindustan
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) आधारित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। नए छात्रों के सामने दाखिले की औपचारिकताओं के साथ-साथ परीक्षा की तैयारी की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराजFri, 22 Aug 2025 08:10 AM
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) आधारित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार परास्नातक स्तर पर दाखिला लेने वाले नवप्रवेशी छात्रों को एक सेमेस्टर में तीन परीक्षाओं से गुजरना होगा। इनमें से 40 प्रतिशत मूल्यांकन आंतरिक (सेशनल) होगा। यानी, दो सेशनल टेस्ट और एक मुख्य लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी। जारी अकादमिक कैलेंडर के मुताबिक परास्नातक, विधि और एकीकृत (इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रमों के लिए पहली आंतरिक परीक्षा (टी-1 सेशनल टेस्ट) 6 से 10 अक्तूबर के बीच आयोजित की जाएगी।

ऐसे में नए छात्रों के सामने दाखिले की औपचारिकताओं के साथ-साथ परीक्षा की तैयारी की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। जहां इलाहाबाद विवि कैंपस में संचालित परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लगभग पूरा हो चुका है, वहीं संबद्ध कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया अभी जारी है, जो सितंबर तक पूरी होने की संभावना है। इस प्रकार छात्रों को दाखिले के महज एक महीने बाद ही सेशनल परीक्षा देनी होगी।

एकेडमिक कैलेंडर में कक्षाएं शुरू

इविवि एवं कॉलेजों में भले ही प्रवेश प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्तमान सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के अनुसार नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं की कक्षाएं 18 अगस्त प्रारंभ हो गई हैं जबकि असलियत में अभी दाखिले की प्रक्रिया ही चल रही है। विषम सेमेस्टर के लिए टी-1 सेशनल टेस्ट 6 से 10 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है, जबकि टी-2 सेशनल टेस्ट 10 से 14 नवंबर के बीच संभावित है। विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 से 23 दिसंबर के मध्य प्रस्तावित है। 31 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक। विषम सेमेस्टर की कक्षाएं 15 जनवरी से, विषय सेमेस्टर के लिए टी-1 सेशनल टेस्ट 9 से 13 मार्च के मध्य और टी-2 सेशनल टेस्ट 6 से 10 अप्रैल 2026 के मध्य प्रस्तावित है। विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 से 19 मई के बीच होगी। 31 मई को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

इविवि : स्नातक के लिए नया कटऑफ

प्रयागराज। इविवि ने बीए का छठवां, बीकॉम का सातवां और बीएससी गणित का नया कटऑफ जारी कर दिया है। इस बार बीए में अनारक्षित श्रेणी को छोड़कर केवल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए मेरिट घोषित की गई है।

इविवि: बीए में ईडब्ल्यूएस 362-371 अंक, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) 364-372, एससी वर्ग के लिए 297-319 अंक वाले। अरबी, उर्दू और फारसी भाषा कोटा के सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश का अवसर मिलेगा। बीकॉम में अनारक्षित 412 अंक, ओबीसी 380 अंक, ईडब्ल्यूएस 394 अंक, एससी 274 अंक और एसटी वर्ग 106 अंक वाले विद्यार्थी। बीएससी गणित में ओबीसी 367 अंक, ईडब्ल्यूएस 365 और एससी वर्ग का 308 अंक वाले 23 अगस्त शाम 4 बजे तक प्रवेश ले सकेंगे।

ईश्वर शरण: बीए में अनारक्षित 60 अंक और ओबीसी का 20, बीकॉम में अनारक्षित 130 और ओबीसी 100 अंक, बीएससी गणित में अनारक्षित 60 और ओबीसी 20 अंक, जबकि बीएससी बायो में अनारक्षित 80 और ओबीसी वर्ग का कटऑफ 30 या इससे अधिक अंक वाले।

