Allahabad High Court Vacancy : ग्रेजुएट के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्राइवेट सेक्रेटरी के 195 पदों पर भर्ती

Mar 12, 2026 09:28 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Allahabad High Court Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रेजुएट युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी के 195 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री के साथ अंग्रेजी शॉर्टहैंड और टाइपिंग का विशेष ज्ञान होना अनिवार्य है।

Allahabad High Court Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रेजुएट युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी के 195 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री के साथ अंग्रेजी शॉर्टहैंड और टाइपिंग का विशेष ज्ञान होना अनिवार्य है। आवेदन आज 12 मार्च 2026 से शुरू होंगे। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आज 12 मार्च, 2026 से 1 अप्रैल, 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in या https://exams.nta.nic.in/allhcre पर जाकर इन तिथियों के भीतर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं

आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 01.07.2026 को 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं- किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री

शॉर्टहैंड और टाइपिंग: अंग्रेजी शॉर्टहैंड और टाइपराइटिंग का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें न्यूनतम गति 100 शब्द प्रति मिनट (शॉर्टहैंड के लिए) और 40 शब्द प्रति मिनट (टाइपिंग के लिए) होनी चाहिए।

डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान भी होना आवश्यक है

वेतनमान- इस पद के लिए वेतनमान (Pay Scale) 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 10 (₹56,100 - ₹1,77,500) निर्धारित किया गया है

फीस

सामान्य और ओबीसी श्रेणी: इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1900 रुपये

उत्तर प्रदेश के एससी (SC), एसटी (ST) और ईडब्ल्यूएस (E.W.S.) श्रेणी: इन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹1700/- (बैंक शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-I भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां -

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 12 मार्च, 2026

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 01 अप्रैल, 2026

आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 02 अप्रैल, 2026

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट (www.allahabadhighcourt.in या https://exams.nta.nic.in/allhcre) पर जाकर इन तिथियों के भीतर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती का विज्ञापन बुधवार को प्रकाशित कर दिया है, जिसके मुताबिक दो अप्रैल से आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल होगी। सभी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में केवल 25 रुपये प्रक्रिया शुल्क लिया जाएगा। 115 पदों में 10 पद वैज्ञानिक सहायक के, पांच पद वैज्ञानिक सहायक (विशेष चयन) के, 22 पद लेखाकार व लेखा परीक्षक के, चार पद विधि सहायक के, दो प्रयोगशाला सहायक के, 35 पद अनुश्रवण सहायक के, आठ पद अवर अभियंता (विशेष चयन) के और 29 पद अवर अभियंता के हैं। सभी पद अस्थाई श्रेणी के हैं।

Allahabad High Court
