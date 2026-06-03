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Allahabad HC Vacancy: इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकली 543 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट तुरंत करें अप्लाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Allahabad HC Vacancy 2026: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समीक्षा अधिकारी (RO), सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) और कंप्यूटर असिस्टेंट (CA) के 543 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

Allahabad HC Vacancy: इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकली 543 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट तुरंत करें अप्लाई

Allahabad HC Vacancy: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समीक्षा अधिकारी (RO), सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) और कंप्यूटर असिस्टेंट (CA) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अपना आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से हाई कोर्ट में कुल 543 खाली पदों को भरा जाएगा। जिसमें समीक्षा अधिकारी (RO) पद के लिए कुल 138 सीटें, सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पद के लिए कुल 380 सीटें और कंप्यूटर असिस्टेंट (CA) के लिए कुल 25 पद आरक्षित रखे गए हैं। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 21 जून 2026 तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही, उसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 'ओ' लेवल (O Level) सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य है।

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आयु सीमा

1 जुलाई 2026 को आधार मानकर समीक्षा अधिकारी (RO) के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) व कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

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श्रेणीवार आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी वर्ग (General/OBC) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1200 रुपये निर्धारित है। एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस वर्ग (SC/ST/EWS) आरक्षित श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है।

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परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

प्रारंभिक परीक्षा पहले चरण में कुल 200 अंकों का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। इस पेपर को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को पूरे 3 घंटे (180 मिनट) का समय दिया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर दिए जाने पर अंकों की कटौती का कोई प्रावधान नहीं है, यानी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को 150 अंकों की मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का आयोजन किया जाएगा।

इच्छुक उम्मीदवार अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाकर 21 जून 2026 से पहले अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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