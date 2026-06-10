इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकली बंपर पदों पर भर्तियां, 1.5 लाख तक सैलरी; कैसे करें अप्लाई

इस भर्ती अभियान के तहत रिव्यू ऑफिसर के 138 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 380 पद और कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 पद भरे जाएंगे। इस तरह कुल 543 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर बंपर भर्तियां निकाला है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। इच्छुक और पात्र आवेदक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के तहत कुल 543 खाली पद भरे जाएंगे। चलिए जानते हैं कि इस भर्ती के लिए किस पद के लिए कितनी भर्तियां होंगी और कौन आवेदन के लिए पात्र होगा।

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती अभियान के तहत रिव्यू ऑफिसर के 138 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 380 पद और कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 पद भरे जाएंगे। इस तरह कुल 543 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

पद का नाम- पदों की संख्या समीक्षा अधिकारी (आरओ)- 138

सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ)- 380

कंप्यूटर सहायक (सीए)- 25

कुल पद- 543

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि- 1 जून 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि- 21 जून 2026

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 22 जून 2026

एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिव्यू ऑफिसर उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बैचलर) की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होना जरूरी है।

असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा NIELIT/DOEACC का ‘O’ लेवल सर्टिफिकेट या CCC सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

कंप्यूटर असिस्टेंट उम्मीदवार को डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है।

आयु सीमा भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा।

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam) आयोजित होगी।

इसके बाद मुख्य परीक्षा (Main Exam) ली जाएगी।

दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

अंतिम चयन मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के आधार पर किया जाएगा।

वेतन रिव्यू ऑफिसर (RO) पद के लिए वेतन 47600 से 151100 रुपये प्रति माह तक होगा।

असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) पद के लिए वेतन 44900 से 142400 रुपये प्रति माह निर्धारित है।

कंप्यूटर असिस्टेंट पद के लिए वेतन 26600 से 81100 रुपये प्रति माह मिलेगा।

इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल सुविधा और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा।

आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा।