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इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकली बंपर पदों पर भर्तियां, 1.5 लाख तक सैलरी; कैसे करें अप्लाई

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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इस भर्ती अभियान के तहत रिव्यू ऑफिसर के 138 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 380 पद और कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 पद भरे जाएंगे। इस तरह कुल 543 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकली बंपर पदों पर भर्तियां, 1.5 लाख तक सैलरी; कैसे करें अप्लाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर बंपर भर्तियां निकाला है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। इच्छुक और पात्र आवेदक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के तहत कुल 543 खाली पद भरे जाएंगे। चलिए जानते हैं कि इस भर्ती के लिए किस पद के लिए कितनी भर्तियां होंगी और कौन आवेदन के लिए पात्र होगा।

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती अभियान के तहत रिव्यू ऑफिसर के 138 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 380 पद और कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 पद भरे जाएंगे। इस तरह कुल 543 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

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पद का नाम- पदों की संख्या

समीक्षा अधिकारी (आरओ)- 138

सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ)- 380

कंप्यूटर सहायक (सीए)- 25

कुल पद- 543

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि- 1 जून 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि- 21 जून 2026

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 22 जून 2026

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

रिव्यू ऑफिसर

उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बैचलर) की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होना जरूरी है।

असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा NIELIT/DOEACC का ‘O’ लेवल सर्टिफिकेट या CCC सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

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कंप्यूटर असिस्टेंट

उम्मीदवार को डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है।

आयु सीमा

भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा।

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam) आयोजित होगी।

इसके बाद मुख्य परीक्षा (Main Exam) ली जाएगी।

दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

अंतिम चयन मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के आधार पर किया जाएगा।

वेतन

रिव्यू ऑफिसर (RO) पद के लिए वेतन 47600 से 151100 रुपये प्रति माह तक होगा।

असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) पद के लिए वेतन 44900 से 142400 रुपये प्रति माह निर्धारित है।

कंप्यूटर असिस्टेंट पद के लिए वेतन 26600 से 81100 रुपये प्रति माह मिलेगा।

इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल सुविधा और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा।

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आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा।

भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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