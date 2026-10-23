पीएचडी में दाखिला चाहिए तो पहले जान लें ये नियम, क्या है हाईकोर्ट का अहम फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीएचडी दाखिले में नेट अनिवार्य करने वाले विश्वविद्यालय को जेस्ट स्कोर मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
पीएचडी में दाखिले का सपना लेकर अदालत पहुंचे एक अभ्यर्थी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो विश्वविद्यालय दाखिले के लिए यूजीसी नेट की शर्त रखता है उसे किसी और परीक्षा का स्कोर मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर वह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की ही क्यों न हो।
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता का नाम आकाश नारायण है। उन्होंने जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ में अर्जी लगाई थी। मांग थी कि डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ उन्हें सत्र 2025-26 में फिजिक्स की पीएचडी के इंटरव्यू में बैठने दे।
आकाश के पास ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमएससी एस्ट्रोनॉमी की डिग्री है। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं। वजह सिर्फ यह थी कि उनके पास यूजीसी नेट का स्कोर नहीं था।
आकाश का तर्क सीधा था। नेट की जगह उनका जेस्ट स्कोर मान लिया जाए। उन्होंने कोर्ट से यह भी गुजारिश की कि विश्वविद्यालय को पीएचडी में दाखिला देने का आदेश मिले। इसके साथ उन्होंने कम से कम एक लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी मांगा।
विश्वविद्यालय ने क्या कहा
विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया कि नेट की शर्त अचानक नहीं जोड़ी गई। उसने 26 अक्टूबर 2024 को बाकायदा प्रस्ताव पास करके इसे पात्रता का हिस्सा बनाया था। यही शर्त सत्र 2025-26 के प्रॉस्पेक्टस में भी साफ लिखी गई थी। विश्वविद्यालय का कहना था कि उसकी दाखिला नीति में मान्य परीक्षाओं की एक सूची है। जेस्ट उस सूची में शामिल ही नहीं है। ऐसे में आकाश को इंटरव्यू के लिए बुलाने का सवाल ही नहीं उठता था।
कोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की दलील को ठीक माना और याचिकाकर्ता की अर्जी ठुकरा दी। कोर्ट ने माना कि जेस्ट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और कई संस्थान इसे मानते भी हैं। लेकिन हर विश्वविद्यालय इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
पीठ ने कहा कि अगर किसी विश्वविद्यालय ने यूजीसी के मापदंड को पात्रता बनाया है तो उसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। यह किसी नियम या कानून का उल्लंघन भी नहीं है। कोई अभ्यर्थी यह जिद नहीं कर सकता कि किसी खास विश्वविद्यालय को उसका पसंदीदा स्कोर मानना ही होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जेस्ट स्कोर संस्थानों में एक अतिरिक्त स्कोर के तौर पर स्वीकार हो सकता है। मगर यह नहीं कहा जा सकता कि इसे हर संस्थान और विश्वविद्यालय में मानना ही पड़ेगा। पीठ ने साफ किया कि किसी संस्थान को जेस्ट स्कोर अनिवार्य शर्त के रूप में मानने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
स्कोरकार्ड भी निकला पुराना
मामले में एक और बात गौर करने लायक रही। कोर्ट ने नोट किया कि आकाश का जेस्ट स्कोरकार्ड साल 2009 का था। यानी वह करीब डेढ़ दशक पुराना था। इससे याचिकाकर्ता का पक्ष और कमजोर पड़ गया।
पीएचडी की तैयारी करने वालों के लिए सबक
इस फैसले से एक बात साफ है। पीएचडी में दाखिले के लिए हर विश्वविद्यालय के अपने नियम हो सकते हैं। कहीं नेट चलता है तो कहीं जेस्ट या गेट के स्कोर पर भी बात बन जाती है। आवेदन से पहले प्रॉस्पेक्टस और पात्रता शर्तें ध्यान से पढ़ लेना ही समझदारी है। कोर्ट के रुख से यह भी पता चलता है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को अदालतें आसानी से नहीं छेड़तीं। जब तक कोई शर्त नियमों के खिलाफ या मनमानी न हो तब तक उसमें दखल की गुंजाइश कम ही रहती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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