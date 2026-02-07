इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी होमगार्ड सिपाही भर्ती की उम्र-छूट खत्म करने पर सरकार से मांगा जवाब
सिपाही भर्ती में होमगार्डों को मिली उम्र की छूट अचानक खत्म होने से हड़कंप मच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब मांगे जाने से यह मामला और गंभीर बना गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। मामला होमगार्ड अभ्यर्थियों को दी गई तीन साल की आयु-सीमा छूट को अचानक समाप्त किए जाने से जुड़ा है। कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी 2026 तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने शिवम सिंह और उनके साथ 22 अन्य याचियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम बदलने को असंवैधानिक और मनमाना बताया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ संकेत दिए कि अगर सरकार खुद किसी वर्ग को छूट देती है और उसी आधार पर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो बाद में उस छूट को खत्म करना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता।
पूरा मामला क्या है
यह विवाद उत्तर प्रदेश में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती से जुड़ा हुआ है। याचियों की तरफ से अधिवक्ता ऋषभ केसरवानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 5 जनवरी 2026 को एक नीतिगत निर्णय लेते हुए होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का आदेश जारी किया था। इस निर्णय के बाद बड़ी संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने खुद को पात्र मानते हुए भर्ती के लिए आवेदन किया। कई अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क भी जमा किया और भर्ती प्रक्रिया की आगे की तैयारी में जुट गए। लेकिन याचियों का कहना है कि 22 जनवरी 2026 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने अचानक एक नया आदेश जारी कर होमगार्ड अभ्यर्थियों को दी गई यह आयु-सीमा छूट समाप्त कर दी। इस फैसले के चलते वे अभ्यर्थी जो पहले पात्र थे, एक झटके में अयोग्य घोषित हो गए।
अभ्यर्थियों की आपत्ति क्या है
याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में इस तरह का बदलाव करना न सिर्फ गलत है, बल्कि अभ्यर्थियों के भरोसे को भी तोड़ता है। जिन होमगार्ड जवानों ने सरकार के फैसले पर भरोसा करके आवेदन किया, उनके साथ यह सीधा अन्याय है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि आयु-सीमा छूट समाप्त होने से वे न केवल नौकरी के अवसर से वंचित हो गए, बल्कि उनका समय, मेहनत और पैसा भी व्यर्थ चला गया। इसे प्रशासनिक मनमानी बताया गया है।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार खुद किसी विशेष श्रेणी को आयु-सीमा में छूट देने का निर्णय ले चुकी है और अभ्यर्थी उसी आधार पर आवेदन भी कर चुके हैं, तो भर्ती बोर्ड द्वारा बीच में आकर उस छूट को समाप्त करना गंभीर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियम बदलना संविधान के समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। याचियों की दलील है कि यह कदम उनके वैध अधिकारों का हनन करता है और इसी आधार पर भर्ती बोर्ड के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की गई है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से पूरे मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 को होगी, जिसमें सरकार की ओर से यह स्पष्ट करना होगा कि आयु-सीमा छूट पहले क्यों दी गई और फिर अचानक क्यों वापस ली गई। इस फैसले पर हजारों होमगार्ड अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट का अंतिम रुख उनकी भर्ती की दिशा और भविष्य तय कर सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव