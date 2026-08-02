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UPPSC APO Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC से मांगी जानकारी, APO भर्ती आरक्षण पर सुनवाई 10 अगस्त को

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाता
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UPPSC APO Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने APO 2025 भर्ती में आरक्षण नियमों के उल्लंघन पर लोक सेवा आयोग से 7 अगस्त तक हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी में केवल मेरिट से चयन होना चाहिए।

UPPSC APO Recruitment
इलाहाबाद हाईकोर्ट का UPPSC को सख्त निर्देश

UPPSC APO Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में आरक्षण नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय चयन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है।

यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने पंकज वर्मा व दो अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है।

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हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और आयोग से तीखे सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने अनारक्षित (General/Open) श्रेणी की पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर जोर देते हुए कई गंभीर बातें कहीं:

ओपन कैटेगरी का अर्थ: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल या अनारक्षित वर्ग एक 'ओपन कैटेगरी' होती है। इसका अर्थ यह है कि बिना किसी वर्ग भेद के केवल और केवल मेरिट के आधार पर सभी योग्य अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाए।

संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि आरक्षण के नियमों में हेरफेर करके अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) एवं अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) का सीधा उल्लंघन है।

हलफनामे पर जवाब की मांग: हाईकोर्ट ने आयोग से कहा कि यदि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शुद्ध रूप से मेरिट के आधार पर तैयार किया गया है, तो आयोग इसे लिखित रूप में एफिडेविट के माध्यम से प्रस्तुत करे।

सुप्रीम कोर्ट के 'रजत यादव' फैसले का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित रजत यादव मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने आयोग को याद दिलाया कि ओपन कैटेगरी में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर ही शामिल किया जाना कानून का स्थापित नियम है।

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7 अगस्त तक का मिला समय

मामले में याचियों की तरफ से अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अवनीश त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याचियों के वकील ने कोर्ट में आयोग के पूरक शपथ पत्र का जवाब दाखिल किया।

अदालत ने लोक सेवा आयोग को अपनी स्थिति और प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए 7 अगस्त तक का समय देते हुए विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर सभी अभ्यर्थियों की नजरें टिकी होंगी।

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