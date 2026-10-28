स्कूलों के बाहर जाम पर हाईकोर्ट सख्त, किसकी होगी जवाबदेही; CBSE से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBSE से लखनऊ के स्कूलों के आसपास ट्रैफिक सुधारने के उपाय मांगे हैं। बोर्ड का अधिकारी तलब हुआ है और नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी।
सुबह साढ़े सात बजे से स्कूल की छुट्टी तक लखनऊ की कई सड़कों पर एक ही नजारा दिखता है। स्कूल बसें खड़ी हैं और कारें आड़ी-तिरछी रुकी हैं। बच्चे भीड़ के बीच से निकलकर गेट तक पहुंचते हैं। अब इस रोज की परेशानी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नया पक्ष जोड़ दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि जिन स्कूलों को CBSE की मान्यता मिली है उनके आसपास का ट्रैफिक सुधारने में बोर्ड को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। मामला गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका का है। पीठ ने CBSE से कहा कि लखनऊ के संबद्ध स्कूलों के आसपास यातायात संभालने के असरदार उपाय सुझाए जाएं।
अदालत यहीं नहीं रुकी। उसने बोर्ड के एक जिम्मेदार अधिकारी को हाजिर होने को कहा। अधिकारी को बताना होगा कि अदालत के पिछले निर्देश जमीन पर कैसे लागू होंगे। जो स्कूल नियम तोड़ते मिलें उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। पीठ ने यह भी याद दिलाया कि CBSE को इस केस में पक्षकार इसी वजह से बनाया गया था। मकसद यही था कि आदेशों का पालन सभी संबद्ध स्कूलों में हो और उल्लंघन करने वालों पर कदम उठाया जा सके।
स्कूल वाहनों की जांच एक बार की रस्म नहीं
सुनवाई में उप परिवहन आयुक्त ने बताया कि स्कूल वाहनों की जांच आगे भी चलती रहेगी। मोटर वाहन अधिनियम और उसके नियमों का पालन कराया जाएगा। इस पर पीठ ने एक अहम बात कही। जांच नियमित होनी चाहिए। इसे एक बार की खानापूरी की तरह नहीं देखा जा सकता। अदालत के मुताबिक यह सीधे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। यानी फिटनेस और नियमों की निगरानी साल भर चलनी चाहिए। कभी-कभार चलने वाले अभियान से काम नहीं बनेगा।
ट्रैफिक कमेटी को मिलेगा नया मुखिया
मामले में एक और अड़चन सामने आई। यातायात की समस्याएं देखने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष डीसीपी ट्रैफिक का तबादला हो चुका है। यानी कमेटी फिलहाल बिना अगुवा के है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे अपर महाधिवक्ता से सलाह लेकर नया अध्यक्ष तय करें। अधिकारी का पद उपायुक्त स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। यह प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति जमा होने के 10 दिन के भीतर पूरी करनी होगी।
स्कूल भवनों के नक्शे पर राज्य को और वक्त
पड़ोसी जिलों के स्कूलों के भवन नक्शे की जानकारी अदालत को अब तक नहीं मिली है। इसलिए राज्य सरकार को 10 दिन की और मोहलत दी गई है। नक्शे मिलने के बाद अपर महाधिवक्ता और उनकी टीम इन्हें देखेगी। न्यायमित्र भी इनकी जांच करेंगे। फिर सब मिलकर अगली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट रखेंगे।
अब नजर 4 नवंबर पर
अगली सुनवाई 4 नवंबर को है। उस दिन देखा जाएगा कि बोर्ड क्या सुझाव लेकर आता है। यह भी देखा जाएगा कि ट्रैफिक कमेटी को नया अध्यक्ष मिला या नहीं और राज्य ने नक्शे जमा किए या नहीं। लखनऊ के अभिभावकों के लिए यह सुनवाई उम्मीद जगाने वाली है। उन्हें रोज गेट के बाहर की अफरातफरी झेलनी पड़ती है। अगर बोर्ड और प्रशासन मिलकर कोई ठोस व्यवस्था बना पाए तो स्कूल का रास्ता बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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