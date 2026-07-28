Success Story: पिता को ब्लड कैंसर, मां को दिल की बीमारी; बेटे ने पास किया NEET, अब बनेगा डॉक्टर
NEET UG Success Story: पश्चिम बंगाल के अलीक मंडल ने पिता के कैंसर और मां के हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के बावजूद NEET में 573 अंक और AIR 21,801 हासिल कर डॉक्टर बनने का सपना साकार किया।
Alik Mondal NEET Success Story: सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। इस बात को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रहने वाले अलीक मंडल ने सच साबित कर दिखाया है। किसी भी छात्र के लिए NEET जैसी कठिन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा क्रैक करना आसान नहीं होता, लेकिन जब पढ़ाई के साथ-साथ गरीबी, घर की जिम्मेदारियां और माता-पिता की गंभीर बीमारियां सामने आ जाएं, तो यह सफर किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता। अलीक ने इन तमाम मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया और अपनी दूसरी कोशिश में NEET UG में 573 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 21,801 हासिल की।
मां-बाप की बीमारियों और गरीबी से जन्मा डॉक्टर बनने का सपना
अलीक का परिवार बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर है। उनके पिता बुनकर का काम करते हैं, जिससे परिवार की बहुत सीमित आय होती है। बचपन में जब अलीक ने अपनी मां को दिल की बीमारी से जूझते देखा, तभी उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा जगी।
लेकिन चुनौतियां यहीं नहीं थमीं। जब अलीक तैयारी कर रहे थे, तब उनके पिता को ब्लड कैंसर होने का पता चला। महंगे इलाज, टेस्ट और कीमोथेरेपी का खर्च उठाने के लिए परिवार पर संकट आ पड़ा। स्थिति इतनी विकट हो गई कि इलाज के पैसे जुटाने के लिए परिवार को अपनी एक गाय तक बेचनी पड़ी। घर की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए अलीक के बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी।
खेतों में काम और अस्पताल के चक्कर के बीच पढ़ाई
घर और पिता के इलाज की जिम्मेदारी अलीक पर भी आ पड़ी। वे सुबह-शाम खेतों में काम करते, जानवरों की देखभाल करते और पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते थे। अस्पताल की भागदौड़ के कारण उनकी पढ़ाई लगभग एक महीने पीछे छूट गई थी। एक समय उन्हें लगा कि इस साल NEET की तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी।
लेकिन अलीक ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन-रात मेहनत करके छूटा हुआ सिलेबस कवर किया। ऑनलाइन माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत किया और टेस्ट सीरीज सॉल्व की। पहली बार में 410 अंक लाने वाले अलीक ने दूसरे प्रयास में शानदार उछाल मारते हुए 573 अंक हासिल कर लिए।
गांव में रहकर डॉक्टर बनकर अपनों की सेवा करने का लक्ष्य
अलीक चाहते तो देश के किसी भी राज्य के कॉलेज में जाने की सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने मेडिकल कॉलेज कोलकाता में दाखिला लेने का निर्णय लिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए चुना ताकि वे अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ-साथ कोलकाता में अपने पिता के कैंसर के इलाज में उनकी मदद कर सकें और परिवार के पास रह सकें।
अलीक अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, बड़े भाई के त्याग, अपने स्कूल के मेंटर्स और ऑनलाइन शिक्षकों को देते हैं। उनकी यह सफलता उन सभी ग्रामीण व गरीब छात्रों के लिए एक मिसाल है जो कठिन परिस्थितियों से डरकर अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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