क्लास का बहिष्कार, दिया धरना; क्यों गुस्से में हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र?

AMU Students Protest: अचानक हुई फीस बढ़ोतरी ने AMU छात्रों को सड़कों पर उतार दिया। हफ्तेभर के विरोध के बाद प्रशासन ने आंशिक राहत दी और छात्रसंघ चुनाव कराने का भी वादा किया।

AMU Students Protest: ज्यादातर सुर्खियों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) इन दिनों छात्रों के गुस्से का केंद्र बनी हुई है। अचानक हुई फीस बढ़ोतरी ने यहां हफ्तेभर से माहौल गर्म कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 36 से 42 फीसदी तक फीस बढ़ाने का फैसला ले लिया था, जो छात्रों को बिना पूर्व सूचना के पंजीकरण के समय पता चला। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए यह बोझ असहनीय साबित हुआ।

फीस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए छात्रों ने क्लास का बहिष्कार किया और ऐतिहासिक बाब-ए-सैयद गेट पर बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ समूहों ने कुलपति का पुतला भी फूंका। इस आंदोलन को जल्द ही राजनीतिक समर्थन भी मिल गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे असहनीय बताया, वहीं ऑल इंडिया जे एंड के स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इसे मनमाना और बहिष्करणकारी करार दिया।

AMU Students Protest: छात्रों के विरोध के बाद झुका विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदर्शन के दौरान हालात तब और बिगड़े जब कुछ प्रॉक्टरों पर छात्रों के साथ बदसलूकी के आरोप लगे। बाद में चार प्रॉक्टरों ने इस्तीफा दिया, जिसे कुलपति ने स्वीकार भी कर लिया। लगातार दबाव और विरोध के बाद AMU प्रशासन को झुकना पड़ा। विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि मौजूदा छात्रों के लिए फीस बढ़ोतरी को अधिकतम 20 फीसदी तक सीमित किया जाएगा। इसके साथ ही किस्तों में फीस जमा करने की सुविधा और आर्थिक मदद के उपाय भी लागू किए जाएंगे।

हालांकि कई छात्रों का कहना है कि 20 फीसदी की बढ़ोतरी भी अनुचित है और इससे कमजोर वर्गों पर बुरा असर पड़ेगा। फीस के अलावा छात्रों ने आठ साल से बंद पड़े छात्रसंघ चुनाव बहाल करने, हॉस्टल सुविधाएं सुधारने और आरोपित अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई। इन मांगों को देखते हुए AMU प्रशासन ने एलान किया कि छात्रसंघ चुनाव लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के तहत कराए जाएंगे।