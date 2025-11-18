JEE Main में उसकी 8 लाख रैंक आई थी और…, अलख सर ने सुनाया किस्सा जो औसत छात्रों में भर देगा जोश

संक्षेप: औसत छात्रों से अलख पांडे ने कहा कि आपके ये नंबर बहुत आ रहे हैं। नीट अगर नहीं भी निकलेगा तो आप जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। आपको काफी कुछ आता है। मैंने जीवन में इससे कमतर प्रदर्शन करने वालों को सफल होते देखा है।

नीट यूजी हो या जेईई मेन या फिर सीयूईटी, इन बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में लाखों छात्रों का प्रदर्शन औसत रहता है। अच्छी रैंक न आने के चलते उन्हें टॉप इंजीनियरिग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज मिल नहीं पाता। बहुत से स्टूडेंट्स तो स्कूल लेवल पर औसत प्रदर्शन करते आते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में वे बुरी तरह पिछड़ जाते हैं। परिवार का दबाव उन्हें लगातार सताता रहता है। तनाव भरे माहौल में वे करियर को लेकर अकसर कंफ्यूज रहते हैं। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शुमार अलख पांडे ने ऐसे छात्रों के लिए कहा है कि वे मार्क्स जीवन में सफलता असफलता तय नहीं करते।

नीट यूजी में 480 अंक लाने वाले एक औसत छात्र से एडुटेक कंपनी फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) के फाउंडर अलख पांडेय (Alakh Pandey) ने कहा, 'आपके ये नंबर बहुत आ रहे हैं। नीट अगर नहीं भी निकलेगा तो आप जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। आपको काफी कुछ आता है। मैंने जीवन में इससे कमतर प्रदर्शन करने वालों को सफल होते देखा है।'

जेईई मेन में 8 लाख रैंक वाला कमा रहा करोड़ों बेहद सरल अंदाज में पढ़ाने के लिए पूरे देश के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुके अलख पांडे ने कहा, 'मैं अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूं। उसकी जेईई मेन में 8 लाख रैंक थी। उससे यूपी इंजीनियरिंग स्टेंट एंट्रेस एग्जाम भी क्रैक नहीं हो सका था। वो स्कूल में अकेला ऐसा लड़का था जिससे यूपी का इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी पास नहीं हो पाया था। वरना ये वाला तो स्टूडेंट्स निकाल ही लिया करते थे। आज वो लड़का एक कंपनी में चीफ ऑफ ऑपरेशंस है। 80 से 90 लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। वो करोड़ों की सैलरी पर है। तो एक एग्जाम से जीवन तय नहीं होता। मेरा भी तो आईआईटी नहीं निकला था।'

सोशल मीडिया पर लाखों स्टूडेंट के दिलों पर राज कर रहे अलख पांडे ने कहा, 'जब भी आपको कम अंक लाने की वजह से तनाव लगे, बहुत मुसीबत लगे तो एक बार आप उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग में आ ही नहीं पा रहे हैं। उनके बारे में भी सोच लिया करो जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। उनके बारे में भी सोच लिया करो जिनके हाथ पांव सही से काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनके माता पिता है ही नहीं। वे बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, उन्हें मेंटल पीस मिल ही नहीं पाता। तो भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। उसी में खुश रहना चाहिए। बाकी 480 से अधिक अंक लाने हैं तो उसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। खुद से पूछिए कि क्या आप वो कीमत चुका रहे हो। उस लेवल का त्याग करना होगा। अगर चुका रहे हो तो आपको आज नहीं तो कल अच्छी रैंक मिल ही जाएगी। दिन में बस एक बार सोचें कि अपना भी दिन आएगा। धैर्य रखें। मैं अगर 2013 में हिम्मत हार बैठता तो यहां तक नहीं पहुंच पाता।'

आजकल क्यों और ज्यादा सुर्खियों में छाए हैं अलख पांडे देश के सबसे अमीर टीचर माने जाने वाले अलख पांडे की कंपनी फिजिक्सवाला के शेयर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। एडटेक कंपनी का ये इश्यू बीते 11 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और इसे निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था बीते दिनों जारी M3M Hurun India Rich List 2025 में अलख पांडे को संपत्ति के मामले में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान से ऊपर रखा गया था। अलख पांडे की नेट वर्थ की बात करें, तो 14,510 करोड़ रुपये आंकी गई थी।