JEE Main में उसकी 8 लाख रैंक आई थी और…, अलख सर ने सुनाया किस्सा जो औसत छात्रों में भर देगा जोश

संक्षेप: औसत छात्रों से अलख पांडे ने कहा कि आपके ये नंबर बहुत आ रहे हैं। नीट अगर नहीं भी निकलेगा तो आप जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। आपको काफी कुछ आता है। मैंने जीवन में इससे कमतर प्रदर्शन करने वालों को सफल होते देखा है।

Tue, 18 Nov 2025 01:20 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
नीट यूजी हो या जेईई मेन या फिर सीयूईटी, इन बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में लाखों छात्रों का प्रदर्शन औसत रहता है। अच्छी रैंक न आने के चलते उन्हें टॉप इंजीनियरिग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज मिल नहीं पाता। बहुत से स्टूडेंट्स तो स्कूल लेवल पर औसत प्रदर्शन करते आते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में वे बुरी तरह पिछड़ जाते हैं। परिवार का दबाव उन्हें लगातार सताता रहता है। तनाव भरे माहौल में वे करियर को लेकर अकसर कंफ्यूज रहते हैं। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शुमार अलख पांडे ने ऐसे छात्रों के लिए कहा है कि वे मार्क्स जीवन में सफलता असफलता तय नहीं करते।

नीट यूजी में 480 अंक लाने वाले एक औसत छात्र से एडुटेक कंपनी फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) के फाउंडर अलख पांडेय (Alakh Pandey) ने कहा, 'आपके ये नंबर बहुत आ रहे हैं। नीट अगर नहीं भी निकलेगा तो आप जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। आपको काफी कुछ आता है। मैंने जीवन में इससे कमतर प्रदर्शन करने वालों को सफल होते देखा है।'

जेईई मेन में 8 लाख रैंक वाला कमा रहा करोड़ों

बेहद सरल अंदाज में पढ़ाने के लिए पूरे देश के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुके अलख पांडे ने कहा, 'मैं अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूं। उसकी जेईई मेन में 8 लाख रैंक थी। उससे यूपी इंजीनियरिंग स्टेंट एंट्रेस एग्जाम भी क्रैक नहीं हो सका था। वो स्कूल में अकेला ऐसा लड़का था जिससे यूपी का इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी पास नहीं हो पाया था। वरना ये वाला तो स्टूडेंट्स निकाल ही लिया करते थे। आज वो लड़का एक कंपनी में चीफ ऑफ ऑपरेशंस है। 80 से 90 लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। वो करोड़ों की सैलरी पर है। तो एक एग्जाम से जीवन तय नहीं होता। मेरा भी तो आईआईटी नहीं निकला था।'

सोशल मीडिया पर लाखों स्टूडेंट के दिलों पर राज कर रहे अलख पांडे ने कहा, 'जब भी आपको कम अंक लाने की वजह से तनाव लगे, बहुत मुसीबत लगे तो एक बार आप उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग में आ ही नहीं पा रहे हैं। उनके बारे में भी सोच लिया करो जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। उनके बारे में भी सोच लिया करो जिनके हाथ पांव सही से काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनके माता पिता है ही नहीं। वे बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, उन्हें मेंटल पीस मिल ही नहीं पाता। तो भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। उसी में खुश रहना चाहिए। बाकी 480 से अधिक अंक लाने हैं तो उसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। खुद से पूछिए कि क्या आप वो कीमत चुका रहे हो। उस लेवल का त्याग करना होगा। अगर चुका रहे हो तो आपको आज नहीं तो कल अच्छी रैंक मिल ही जाएगी। दिन में बस एक बार सोचें कि अपना भी दिन आएगा। धैर्य रखें। मैं अगर 2013 में हिम्मत हार बैठता तो यहां तक नहीं पहुंच पाता।'

आजकल क्यों और ज्यादा सुर्खियों में छाए हैं अलख पांडे

देश के सबसे अमीर टीचर माने जाने वाले अलख पांडे की कंपनी फिजिक्सवाला के शेयर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। एडटेक कंपनी का ये इश्यू बीते 11 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और इसे निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था बीते दिनों जारी M3M Hurun India Rich List 2025 में अलख पांडे को संपत्ति के मामले में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान से ऊपर रखा गया था। अलख पांडे की नेट वर्थ की बात करें, तो 14,510 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

कौन हैं अलख पांडे

अलख का जन्म 1991 में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। वह जब छठी क्लास में थे, तब उनके प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में स्थित घर बिक गया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने बताया कि ‘आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि आठवीं में पढ़ते हुए मैं पांचवीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा था।’ उनकी मां प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और बहन भी ट्यूशन पढ़ाकर घर खर्च में मदद करती थी। अलख पांडे ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कानपुर के एचबीटीयू इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और इलाहाबाद वापस आ गए। इलाहाबाद आकर उन्होंने अपने टीचिंग के पैशन को जारी रखा और एक कोचिंग में पढ़ाने लगे। इसके लिए उन्हें 5,000 रुपये मिलते थे। 2016 में यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम 'फिजिक्स वाला'रखा। सरल अंदाज में समझ में आने वाले फिजिक्स व केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के वीडियो अपलोड करने शुरू किए। धीरे धीरे मेरे वीडियो के व्यूज बढ़ते गए। चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ते गए। करीब डेढ़ साल बाद कोचिंग क्लास में पढ़ाना बंद कर दिया और खुद को पूरी तरह से यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालने के काम में लगा लिया। 2020 में लाइव क्लासेस के लिए खुद का एंड्रॉयड एप लॉन्च किया। कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन लग गया। इससे ऑनलाइन लर्निंग को बूम मिला। तेजी से एप यूजर्स बढ़ने लगे। फिजिक्स वाला के कोचिंग कोर्सेज की सस्ती कीमतों ने ब्रांड को मजबूत बनाया। जेईई मेन और नीट के एक साल के बैच की फीस महज 2500 से ₹5000 के बीच है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
