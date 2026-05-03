एकेयू एमबीबीएस परीक्षा में बवाल, नकल रोकने पर भड़के छात्र, सर्जरी पेपर का किया बहिष्कार; परीक्षा हुई रद्द

एकेयू एमबीबीएस परीक्षा में बवाल, नकल रोकने पर भड़के छात्र, सर्जरी पेपर का किया बहिष्कार; परीक्षा हुई रद्द
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU) की एमबीबीएस प्रोफेशनल पार्ट-टू की परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। साइंस कॉलेज परीक्षा केंद्र पर शनिवार को उस समय भारी हंगामा और अफरा-तफरी मच गई, जब छात्रों ने सामूहिक रूप से परीक्षा का बहिष्कार कर दिया।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU) की एमबीबीएस प्रोफेशनल पार्ट-टू की परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। साइंस कॉलेज परीक्षा केंद्र पर शनिवार को उस समय भारी हंगामा और अफरा-तफरी मच गई, जब छात्रों ने सामूहिक रूप से परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। नकल पर सख्ती और कदाचार रोकने के प्रयासों से आक्रोशित छात्र परीक्षा छोड़कर बाहर निकल आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को आपात बैठक बुलाई और 30 अप्रैल को हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है।
क्यों हुआ हंगामा? (विवाद की मुख्य वजह)
शनिवार को एमबीबीएस के सर्जरी विषय का पेपर था। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए विश्वविद्यालय ने कड़े नियम लागू किए थे। परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजीव रंजन के अनुसार, छात्रों को केंद्र के भीतर चीट-पुर्जा या किसी भी तरह की अनधिकृत सामग्री ले जाने से सख्त मना किया गया था।
जैसे ही शिक्षकों ने नकल पर सख्ती दिखाई, छात्र भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आए और नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों के इस सामूहिक बहिष्कार के कारण शनिवार की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी।
पेपर लीक की अफवाह और पारदर्शिता पर सवाल
हंगामे के बीच एक और बड़ी खबर ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र का पहला पेज वायरल होने लगा, जिससे पेपर लीक की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि, एकेयू प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर पेपर लीक की बात से साफ इनकार किया है। विवि का कहना है कि यह केवल अफवाह है।
दूसरी ओर, छात्रों और छात्र नेताओं का दावा है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग हो चुकी है। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष यादव ने इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र का सोशल मीडिया पर आना इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया संदिग्ध हो चुकी है और इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं।
कॉलेज ने हाथ खड़े किए, एकेयू का बड़ा फैसला
विवाद की शुरुआत 28 अप्रैल को ही हो गई थी, जब ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों और नकल करने वाले छात्रों के बीच झड़प हुई थी। हालात को बिगड़ते देख साइंस कॉलेज प्रशासन ने 'अपरिहार्य कारणों' का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। कॉलेज ने एकेयू को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि उनके यहां से परीक्षा केंद्र को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए।
विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय में 30 अप्रैल की परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। शनिवार को जो परीक्षा स्थगित हुई, उसे अब नई तारीख पर आयोजित किया जाएगा। रद्द और स्थगित हुई दोनों परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जल्द ही जारी होगा।
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