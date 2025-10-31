AKTU Result 2025 : एकेटीयू रिजल्ट aktu.ac.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से देखें यूजी पीजी मार्कशीट
AKTU Result 2025: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने हाल ही में बीटेक, एमटेक, एमफॉर्म, एमआर्क, बीआर्क, बीफार्मा, BHMCT, एमबीए, एमसीए और बीवॉक जैसे अलग-अलग यूजी और पीजी एग्जाम के ऑड और ईवन सेमेस्टर रिजल्ट घोषित किए हैं। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 ऑफिशियल वेबसाइट- aktu.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इन एग्जाम में हिस्सा लेने वाले सभी स्टूडेंट नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
AKTU रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें
कैंडिडेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग-अलग यूजी और पीजी कोर्स के लिए अपने ऑड और ईवन सेमेस्टर के रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट- aktu.ac.in पर जाएं
स्टेप 2: रिजल्ट्स सेक्शन और फिर ‘वन व्यू डिस्प्ले ऑफ़ स्टूडेंट रिजल्ट डेटा’ चेक करें
स्टेप 3: रोल नंबर डालें और सब्मिट पर क्लिक करें।
स्टेप 4: रिजल्ट चेक करें और इसे डाउनलोड करें।
AKTU Results 2025 के लिए डायरेक्ट लिंक
अलग-अलग सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए AKTU Results PDF डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें।
कोर्स रिजल्ट डेट
B.Tech 2nd ईयर 4th सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 अक्टूबर 30, 2025
B.Tech 6th सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 सितंबर 19, 2025
B.Pharm 6th सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 सितंबर 19, 2025
M.Tech फाइनल ईयर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 30, 2025
M.Pharm फाइनल ईयर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 30, 2025
M.Arch फाइनल ईयर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 30, 2025
B.Arch फाइनल ईयर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 25, 2025
B.Pharma 1st ईयर 1st सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 20, 2025
BHMCT फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 14, 2025
MBA फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 14, 2025
MCA फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 14, 2025
MCA-INT फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 14, 2025
B.VOC 6th सेमेस्टर रिजल्ट 2024-25 अगस्त 06, 2025
AKTU मार्कशीट 2025 पर दी गई जानकारी
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मार्कशीट जारी कर दी है।
AKTU मार्कशीट 2025 में ये जानकारी होगी।
स्टूडेंट का नाम
रजिस्टर नंबर
कोर्स का नाम
टोटल मार्क्स
मिले मार्क्स
कोर्स/सब्जेक्ट कोड
कोर्स/सब्जेक्ट का नाम
रिजल्ट स्टेटस
टोटल मार्क्स
मैक्सिमम मार्क्स
रिजल्ट डेट