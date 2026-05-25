AKTU BTech Paper Leak: परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर बिका एकेटीयू बीटेक का लीक पेपर; छात्रों की चैट से हुआ बड़ा खुलासा
AKTU BTech Paper Leak : एकेटीयू प्रशासन को जांच के दौरान कई छात्रों की टेलीग्राम चैट हाथ लगी है, जिससे साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लीक प्रश्न पत्र की खुलेआम खरीद-फरोख्त की जा रही थी।
AKTU BTech Paper Leak: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) में बीते गुरुवार को हुए बीटेक परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को जांच के दौरान कई छात्रों की टेलीग्राम चैट हाथ लगी है, जिससे साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लीक प्रश्न पत्र की खुलेआम खरीद-फरोख्त की जा रही थी। इस पूरे रैकेट के भंडाफोड़ के बाद, अब एकेटीयू प्रशासन को नोएडा साइबर सेल की अंतिम जांच रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है।
चैट से खुला राज: "पेपर मिल गया है, आधा घंटा बचा है अब क्या फायदा?"
सूत्रों के मुताबिक, विश्वविद्यालय को जो टेलीग्राम चैट मिली हैं, उनमें छात्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले प्रश्न पत्र मिलने को लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं:
एक चैट में एक छात्र लिखता है, "सिर्फ आधा घंटा बचा है, अब पेपर लेने का क्या फायदा है।"
वहीं, दूसरा छात्र इस बात की पुष्टि करते हुए जवाब देता है, "हाँ, पेपर मिल गया है।"
इसी बीच, एक छात्र दूसरों को आगाह करते हुए लिखता है, “कोई भी लीक पेपर मत लेना। अगर एकेटीयू को भनक लग गई, तो उनके पास प्रश्न पत्र के कई सेट होते हैं, वे परीक्षा से ठीक पहले ही पूरा पेपर बदल देंगे।”
नोएडा के सेंटर से लीक हुआ था बीटेक छठे सेमेस्टर का पेपर
यह पूरा मामला बीते गुरुवार को आयोजित बीटेक छठे सेमेस्टर की ‘कंप्यूटर नेटवर्क’ परीक्षा से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि नोएडा स्थित एक परीक्षा केंद्र के क्रेडेंशियल (लॉगिन आईडी और पासवर्ड) का दुरुपयोग करके इस गोपनीय पेपर को लीक कराया गया था। परीक्षा शुरू होने से लगभग 25 मिनट पहले ही यह प्रश्न पत्र टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तेजी से वायरल हो गया था।
ऐसे हुआ भंडाफोड़
गुरुवार को ही गाजियाबाद के एक परीक्षा केंद्र पर एक छात्र को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जब उसके पास से बरामद उत्तरों की जांच की गई, तो वे हूबहू प्रश्न पत्र के क्रमानुसार पाए गए। उसी समय परीक्षा कक्ष में बैठे एक अन्य छात्र ने हिम्मत दिखाते हुए पर्यवेक्षक से कहा, "सर, यही हूबहू पेपर आधा घंटा पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आया था।" इसके बाद ही विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया।
लीक रोकने के लिए अब बनेगा 'त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र'
इस गंभीर चूक के बाद एकेटीयू प्रशासन ने भविष्य की परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय अब प्रश्न पत्र भेजने और उसे परीक्षा केंद्रों पर प्रिंट करने की वर्तमान व्यवस्था में बड़े स्तर पर तकनीकी बदलाव करने जा रहा है। इस लीक प्रकरण के बाद अब प्रश्न पत्र को भेजने और प्रिंट करने के लिए एक ‘त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र’ तैयार किया जा रहा है, जिससे किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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