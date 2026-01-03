Hindustan Hindi News
AKTU : एकेटीयू में शुरू होगा ऑनलाइन BBA और MBA कोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर में मौके

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षिक सत्र से ऑनलाइन माध्यम से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है।

Jan 03, 2026 06:32 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षिक सत्र से ऑनलाइन माध्यम से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। इसके मद्देनजर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने योजना बनाना आरंभ कर दिया है। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज की मांग बढ़ती जा रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ करने की तैयारी कर ली है।

प्रथम चरण में आगामी सत्र से स्नातक स्तर पर ऑनलाइन बीबीए और परास्नातक स्तर पर एमबीए कोर्स शुरू किए जाएंगे। आगामी महीनों में विद्या परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को रखा जाएगा। जहां से मंजूरी मिलने पर कोर्स को शुरू किया जा सकेगा। कुलपति ने बताया कि ऑनलाइन एमबीए पाठ्यक्रम को सभी विधाओं मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर आदि में शुरू किया जाएगा।

स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में दक्ष होंगे बीटेक छात्र

कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि आगामी सत्र से बीटेक छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग का भी कोर्स कर सकेंगे। जिसकी पाठ्यचर्या तैयार की जा रही है। यह कोर्स 18 क्रेडिट का होगा, जिसे माइनर डिग्री प्रोग्राम के रूप में शुरू किया जाएगा। हालांकि बीटेक छात्र इसे वैकल्पिक तौर पर कर सकेंगे।

एनआईआरएफ, क्यू एस वर्ल्ड के लिए तैयार

कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय का कहना है कि एकेटीयू ने पहली बार एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। जिसके तहत विवि स्तर पर जो नैक टीम गठित की गई थी, उसमें दो-तीन बदलाव कर उसे ही एनआईआरएफ के लिए लगा दिया गया है। जिससे बीते तीन वर्षों में शोध, प्लेसमेंट समेत अन्य कार्यों को विवि की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
